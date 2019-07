Final feliz: le darán una casa a "la vístima" que reclamaba derechos de autor por su video

Elizabeth Ogaz es una mujer chilena que se hizo viral por su manera de decir"vístima" en televisión, lo que derivó en una infinidad de memes y bromas. Claro que a ella le molestaron las burlas, reclamó derechos de autor y denunció que sigue igual de pobre pese a la fama.

Para mejorar su calidad de vida, el ministro de Bienes Nacionales del vecino país, Felipe Ward, comprometió a ayudar "la vístima", como la conocen en las redes sociales.

"He estado muy enferma y acá todo sigue igual, la gente molestándome, han hecho canciones, mi cara está en todos lados, todos ganan, menos yo que no he ganado nada", había declarado Elizabeth Ogaz.

Según informó Las Últimas Noticias, el funcionario informó que la ayudarán con una mejor vivienda para que puedan vivir en mejores condiciones. Ward precisó que existe un plan de "operación rescate" para recuperar propiedades fiscales abandonadas u ocupadas de forma ilegal, las que son entregadas a familia de escasos recursos.

"El ministerio no le está regalando una casa a la señora Elizabeth, sino ayudándola a mejorar sus condiciones de vida facilitándole un inmueble que ella puede arrendar según su capacidad de pago, pero en mejores condiciones de las que ella cuenta ahora", explicó el ministro de Bienes Nacionales.

Con la noticia, Elizabeth y su marido se alegraron y agradecieron a las autoridades por el apoyo recibido.

Fuente: Los Andes