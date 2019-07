Ex pareja del diputado “Turi” Rodríguez denuncia trabas en la causa por violencia de género

Hace más de un año, el diputado provincial Tomás "Turi" Rodríguez fue imputado por la fiscal de Violencia Familiar y de Género3, Liliana Jorge, por el delito de lesiones agravadas por la relación de pareja previa y violencia de género contra de su ex mujer. Piden que se acelere el inicio del juicio.

Paula Medici es la mujer que, tras una relación sumamente violenta psicológica, física y económicamente durante años, denunció en abril del 2018 al diputado Tomás "Turi" Rodríguez ante la justicia. Sin embargo, como ella lo manifiesta, “parece que los funcionarios son considerados ciudadanos de primera” que no son alcanzados por la justicia.

En diálogo con InformateSalta, la mujer manifestó que es la primera vez que decide salir en los medios, luego de brindar también una entrevista para la revista Salvador, porque quiere que se inicie cuanto antes el juicio.

“Hay desigualdad de condiciones cuando no tenés una función pública, entonces cuando una mujer hace una denuncia, entra en un proceso donde seguís siendo víctima del sistema de justicia, por extender los tiempos, por cajonear las causas”, expresó.

Era mayo del 2017, tras una noche de discusiones y desencuentros, Rodríguez le pide a Medici que se fuera del departamento donde convivían. Allí se desencadenó un episodio violento con gritos y golpes. La mujer terminó con la nariz rota y fue allí donde se dio cuenta que la relación no podía continuar.

Tras someterse a distintas operaciones, Medici se recupera psicológicamente y decide radicar la denuncia en abril del 2018. En junio de ese año el diputado recibe la imputación. “Mi abogada me asesora para que lo denuncie. Después por cuestiones estratégicas tuve que cambiar de abogado porque mi expediente se perdía, estaba en un juzgado que no correspondía, muchas fallas que se fueron dando y demoraban el avance de la causa”, manifestó Medici.

La imputación se concreta tras una investigación penal que se inició el 4 de abril de este año. Cuando la víctima se presentó en las Oficinas de violencia Intrafamiliar en la ciudad judicial, donde relató con detalles el ataque.

“En julio del 2018 aproximadamente salió la imputación. A partir de ahí Rodríguez pide una apelación que se la rechazan, entonces presenta un recurso de inconstitucionalidad que también se lo rechazan. Ante esto, presenta un recurso de queja. Encajonan el expediente, el juez Pastrana es un juez muy obsecuente a las cuestiones políticas, puso en suspensión mi causa por el recurso de queja presentado por Rodríguez, pero no debió ser así porque una causa no se detienen por una queja. La semana pasada informaron que la causa va a continuar avanzando pero que aún no se resolvió el recurso de queja,” resumió la mujer.

La víctima acusa que la justicia beneficia a los funcionarios y que es muy difícil que los casos se resuelvan cuando involucra a una personalidad pública. “Uno denuncia porque confía en la justicia, pero después viene todo un proceso que también es machista. Cuando recién hice la denuncia, la Jueza que era de familia me trató muy mal como denunciante, me dijo que él era un político importante, que es un funcionario público, que él pedía que se haga silencio y que había que protegerlo porque es una persona pública. Es la primera vez que salgo en los medios porque quiero que esto termine”.