Denunciaron al patovica que le partió el párpado a un joven en el boliche La Roka

Los familiares de la víctima señalaron a José Adrián “Chato” Sánchez como el responsable del ataque. El joven contó que el agresor negó todo ante el encargado de seguridad. "Se hizo el inocente, decía, mirame las manos yo no te hice nada, pero la enfermera me contó que había ido a lavarse".

Tras sufrir una feroz golpiza en el interior del boliche La Roka, ubicado en Av. Paraguay 2350, en la zona sur de la ciudad, Mirko, acompañado de su madre Marcela, realizó una denuncia penal ante la Fiscalía contra José Adrián “Chato” Sánchez, a quien identificó como el “patovica” que lo atacó el pasado sábado.

Marcela Casale, madre de la víctima, en TN, contó que al joven le tuvieron que hacer una cirugía menor porque tenía el párpado partido. “Lo primero que hicimos fue obviamente llevarlo a un oftalmólogo, y gracias a Dios está bien, ya hoy le sacaron el parche, así que se encuentra todo bien”, comentó.

En tanto, el propio Mirko relató el momento del ataque. “Me agarraron de atrás, del cuello, y cuando me estaba llevando me empieza a decir, reíte ahora, y con la parte de atrás del láser me empieza a pegar en el ojo, me parte la frente, la ceja, y el párpado”, contó.







El joven relató que producto del ataque perdió la visión del ojo izquierdo, y fue trasladado por otro chico a la enfermería del boliche donde fue atendido. “Me pegaron la frente con gotita, y el ojo me lo trataron recién al otro día cuando conseguí un oftalmólogo”, sostuvo.

También comentó que el encargado de seguridad habló con el patovica, quien negó todo tipo de agresión. “El tipo se hizo el inocente, decía, mirame las manos, yo no te hice nada, pero la enfermera me contó que antes que yo vaya ese mismo hombre había ido a lavarse las manos, porque tenía la sangre que le había quedado cuando me había golpeado”, sostuvo.

Por último, manifestó que no recibió ningún tipo de disculpas ni nada, pero el encargado se comprometió a revisar las cámaras.