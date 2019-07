Elecciones: Para Godoy, Yarade se bajó y Sáenz es el bendecido de Urtubey

El presidente de Diputados consideró que al ex jefe de Gabinete “le faltó tacto político”, y ratificó que si bien es leal al gobernador no apoyará al intendente, a quien identificó con el macrismo. “Si yo supiera que el PO le gana a Macri, los voto”, dijo.

En el marco de una nueva sesión legislativa, Manuel Santiago Godoy, presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia, ante las cámaras de InformateSalta, sorprendió al ratificar que el ex jefe de Gabinete, Fernando Yarade, no competirá por la gobernación, y que el candidato bendecido por el oficialismo es el intendente Gustavo Sáenz.

En la oportunidad, manifestó que a Yarade le faltó tacto político y no supo advertir los momentos. “No veo que un jefe de Gabinete se vaya de la manera que se fue Yarade, me parece que si vos tenés decisión política te pueden hacer muchas cosas pero tenés que seguir trabajando, hay que ver si la decisión política de no continuar fue o no de él”, disparó.

Si bien se definió como leal a Urtubey, tomó distancia del apoyo oficial al intendente. “Yo creo que Gustavo Sáenz está hoy en las PASO con Urtubey y mañana cuando termine se va con Macri porque tiene un compromiso y una obligación, yo voy a intentar un acuerdo entre David y Leavy, y en contra de Macri, es más, si supiera que el Partido obrero le gana a Macri, los voto”, manifestó.

Tarea legislativa

Por otro lado, se refirió a la actividad legislativa en época de campaña. “La provincia de Salta está funcionando normalmente con proyectos de ley para tratar, faltan todavía las leyes más importantes”, dijo.

Entre ellas, nombró la ley que busca la reivindicación de la zona minera que tiene que ver con que las empresas en vez de pagar regalías inviertan en hospitales, escuelas, y caminos. “Las empresas invierten, la provincia le certifica las obras, y en vez de pagar regalías, se ve la plata en esas obras”, finalizó.

Por último, aclaró que el principal objetivo es dejar legalmente una provincia ordenada para el próximo gobernador.