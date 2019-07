Todavía sin lograr entender todo lo sucedido y muy movilizado por la situación, Fausto Morales, padre de Gustavo Morales, quien falleció atropellado por un automóvil fuera de control conducido por Guillermo Flores de 23 años, cuando caminaba por la vereda, dijo: “Quiero que se haga justicia, no se puede permitir que una persona maneje en este estado”.

El trágico accidente ocurrió a las 6 de la mañana del domingo. El examen toxicológico realizado a Guillermo Flores, detectó que a esa hora del domingo manejaba el automóvil con 1,04 g/l de alcohol en sangre. Flores permanece detenido en la Unidad Regional V, por homicidio culposo agravado y hoy será indagado.

Fausto Morales contó que Gustavo tenía 3 hijos y hacia 25 días estaban trabajando como obrero en el aeropuerto local. “Como en Salta no teníamos trabajo vinimos a trabajar acá, en total éramos un grupo de cuatro personas”.

Sobre lo que sucedió esa noche, dijo que los hombres regresaban caminando de un local bailable cuando fueron sorprendidos por el auto que subió a la vereda y los llevó por delante. “A mí me llamo mi jefe para pedirme que averiguara porque a él ya le habían contado y al ratito vino la policía a mi casa a darme la noticia”, relató.

Y agregó: “Cuando llegué al hospital, los médicos me contaron que él ya había muerto. Tuvo un paro respiratorio, lograron reanimarlo pero no resistió. Yo solo quiero que se haga justicia. No puede andar libre una persona que se comenta vivía manejando alcoholizado, más si trabaja de remis. Es un peligro para todos. Le paso a mi hijo y le puede pasar a cualquiera”.

Fabián Mera, otro de los atropellados, recibió el alta médica durante el mediodía del lunes. Según contó, tuvo múltiples fracturas en las dos piernas y golpes en varias partes del cuerpo. “Yo solo quiero volver a mi casa lo cuanto antes- expresó-. Volvíamos caminando por la vereda conversando cuando escuchamos un ruido fuerte y vimos que venían haciendo picada. Se ve que perdió el control y empezó hacer trompos. Pensé que me mataba. Cuando me desperté ya estaba en el hospital”.



El cuerpo de Gustavo Daniel Morales fue enviado a la ciudad de Salta durante la mañana del lunes, y su padre junto a Mera regresarán en los próximos días. Sebastián Carrizo aún permanece internado en el hospital de la ciudad, en estado delicado.

