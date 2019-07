Horóscopo para este miércoles 24 de julio

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Jornada de continuas vicisitudes y retrasos impensables. Experimentarás serios contratiempos en tus planes destinados para hoy.

Amor: Haz participe a tu pareja de cada momento que pases en tu vida. Déjala estar tanto en las buenas como en las malas.

Riqueza: No podrás llevar a cabo las actividades planeadas para el día de hoy, debido a la aparición de ciertas complicaciones.

Bienestar: No te fíes de las probabilidades a la hora de esperar el desarrollo de un acontecimiento importante para ti. Procura no dejar nada al azar.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Nuevas amistades se presentan en el horizonte, dependerá de ti el darles cabida o no. Asegúrate de sus intenciones.

Amor: Estarás en una nube de dudas respecto a los sentimientos de tu pareja hacia ti. Sabes de su dificultad para decir lo que siente.

Riqueza: Te verás en la necesidad de depender de otros para llevar a cabo tus ambiciones. Ten cuidado a quién eliges.

Bienestar: Eres tú el que pone los límites a tus capacidades, y ellos están sólo en tu mente. No hay nada que te propongas que no puedas llevar adelante.



Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

No permitas que los eventos que se desarrollarán en la jornada saquen a relucir la peor parte de tu personalidad.

Amor: Disfruta de tu ultimo día de descanso con tu pareja. Una salida no planeada ayudará a fortalecer los vínculos.

Riqueza: Aprovecha la jornada para adelantar algo de ese trabajo atrasado que tienes. La semana podría ser más complicada.

Bienestar: Nada en la vida es tan difícil de enfrentar como nos parece a primera impresión. Evalúa con detalle cada aspecto antes de desesperar.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Los astros bendecirán todos aquellos cambios que inicies el día de hoy. Buena estrella tanto en lo social como en lo laboral.

Amor: Aprovecha el día de hoy para poner un poco de condimento a tu pareja. Realiza salidas a lugares románticos y provocadores.

Riqueza: Se inicia un período de cambios en lo laboral, ya que días de alta carga de trabajo se aproximan. Estate preparado.

Bienestar: No podrás posponer durante mucho más tiempo el enfrentarte a esa situación en particular. Enfrenta tus temores.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Día de discusiones con tu entorno sentimental debido a tu manera de llevar las finanzas. Acepta las críticas constructivas.

Amor: Tanto tú como tu pareja se encuentran exhaustos, ha sido un ańo difícil. Día ideal para planear alguna actividad de recreación.

Riqueza: Posibilidad de crecimiento económico, ya que una gran infusión de dinero te permitirá ganar en los intereses de su depósito.

Bienestar: Defiende tus derechos con puńo de hierro y demuestra que no permitirás que, por nada del mundo, pasen sobre ti.



Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

Deberás resistir toda tendencia a perder los estribos durante la jornada de hoy. Procura evitarte problemas a futuro.

Amor: Vivirás horas de gran regocijo junto a tu pareja en la jornada de hoy. Aprovecha para fortalecer los cimientos de la relación

Riqueza: No te dejes seducir por cierta oportunidad que golpeará a tu puerta ofreciéndote todo aquello cuanto deseaste. Cuidado.

Bienestar: Debes quitar de tu mente la errónea percepción de que tienes control sobre todos los factores de tu vida. Acepta tu realidad.



Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Momento perfecto para hacerte valer y actuar con firmeza y dulzura, pide y todo se te dará. Surgen discusiones con la familia.

Amor: En tu hogar y en el amor muestras agresión, lo que quizá pueda ocasionar el alejamiento de tus seres queridos. Mejor, trata de ser tolerante.

Riqueza: Transacciones comerciales y la perspectiva de intervenir en escritos y publicaciones, serán los derivados de tanto brillo social.

Bienestar: Es imprescindible que vigiles tu alimentación, centrando los cuidados básicamente en la asimilación del calcio.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

No te dejes llevar por ciertos comentarios que llegarán a tus oídos en la jornada de hoy. Evita incurrir en discusiones.

Amor: Termina este fin de semana de la mejor manera. Comparte una jornada tranquila con tu pareja a la luz de las velas.

Riqueza: Comenzarás a salir del caos laboral que te afecto durante un periodo que pareció interminable. Se despeja el horizonte.

Bienestar: De nada sirve que permanezcas rumiando los recuerdos amargos de eventos del pasado que es imposible cambiar. No desperdicies tu futuro.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Hoy abstente de aceptar obligaciones porque tus nervios no están dispuestos a aceptarlas y podrás crear graves polémicas.

Amor: Hacer el amor y estar en buena compańía es una excelente forma de aflojar tensiones. Hazle caso a los consejos de tu amorcito.

Riqueza: Si logras dominar tu tendencia a dispersarte, estarás en condiciones de concretar negocios con personas ejecutivas.

Bienestar: Una buena opción para la mańana de hoy será hacer ejercicio para equilibrar energías. También podrías ir al cine, al teatro o a un concierto.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Serás la fuente de la discordia en virtualmente cada lugar al que vayas. Cuidado con herir los sentimientos de tus seres queridos.

Amor: Deberás pasar a través de ciertos roces para poder dejar algunos puntos en claro en la pareja. Esto los ayudará más delante.

Riqueza: Caos completo en tu ambiente laboral. Deberás dividirte en tres para poder realizar todas tus actividades. Prepárate.

Bienestar: La oportunidad de conocer al que puede convertirse en el amor de tu vida puede estar a la vuelta de la esquina. Examina tus prioridades.



Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Hoy, cierto curso de eventos, te recordará que una pareja esta formada por dos individuos. Debes dejar de lado el egocentrismo.

Amor: Experimentarás sensaciones que nunca habías vivido antes. Dale la bienvenida al amor a tu vida. Disfrútalo a pleno.

Riqueza: Existen ocasiones en las que es mejor dar un paso al costado para evitar arrepentimientos tardíos. Mide tus palabras.

Bienestar: Aprovecha al máximo las horas del día para realizar todo tipo de actividades. Mantente activo y notarás un cambio en tu actitud hacia la vida.



Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

No esperes que las oportunidades caigan del cielo. Es hora de comenzar a actuar para concretar ese proyecto que viene demorado.

Amor: Tu pálpito no era erróneo, la conexión que sientes con esa persona cercana es real. Pero actúa pronto o la perderás.

Riqueza: Los problemas económicos que hace tiempo no te dejan dormir, se solucionarán pronto, por la acción de alguien conocido.

Bienestar: Una sesión semanal de masajes puede ayudarte a superar esa fatiga y malestar corporal que estás sintiendo últimamente.