Grande: "Los que dicen defender la escuela pública están destruyendo a los chicos"

El periodista y diputado nacional dijo que a cada propuesta, los autoconvocados vuelven con más pedidos, lo cual perjudica a los chicos que no comienzan las clases. Imploró que "sigan negociando, pero vuelvan a clases".

Grande se refirió esta mañana al tema docente y el no inicio de clases desde finalizadas las vacaciones de invierno.

Dijo: "Acá tengo una amiga que es mamá y me dice; Martín, estaba haciendo el siguiente racconto. La primera vez que los docentes después que declararan el paro, pidieron e hicieron un petitorio de cinco puntos. Inmediatamente el Gobierno los otorgó y ahora volvieron con ocho puntos más. Le pidieron que adelante los $5.000 que se iban a poner en agosto, se anticiparon. Ahora en el nuevo petitorio piden que sean esos $5.000 y $15.000 más. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esta historia? No lo sé, ya les dije yo, no lo sé. Pero sí tengo una certeza: acá están destruyendo a los chicos, los que dicen defender la escuela pública, la destruyen; los que dicen estar a favor de los chicos, están en contra de los chicos".



En su editorial matutina, el comunicador pidió: "Sigan negociando, pero vuelvan a clases, la gente lo va a valorar enormemente y se va a poner del lado de ustedes. Ayer ya empezaron a aparecer madres que quieren que sus chicos vayan a estudiar y que les exigen a los docentes volver a clases o que le descuenten los días. Cuando los docentes tengan a la comunidad en contra, ahí se va a armar. Acuérdense siempre de esto, la cuerda se puede tensar, pero cuando se corta, ya es muy difícil recomponerla ¿no es cierto?"