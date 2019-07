Opiniones de lectores por el paro de docentes: a favor y en contra

A raíz de la publicación de una nota en InformateSalta, referida a la continuidad de las medidas de fuerza de los docentes, muchos lectores opinaron al respecto.

Como medio, venimos publicando varias notas al respecto, dando a conocer las opiniones desde ambos lados, aunque hay personas como este que publicamos más abajo, que a raíz de tener una postura diferente a la nuestra, propone "quemar" a InformateSalta.

Carlos Acevedo



Podrías decir la verdad Cuasi medio de comunicación y decir "Docentes se niegan a regresar a clases y posiblemente marchen con antorchas y tridentes por las calles de la ciudad" aquí las fotos 👇









Las opiniones de la gente (tal cual fueron redactadas por cada uno de ellos en nuestro Facebook):

Heinrich Kike



Parece que en esta sociedad solo tienen derecho a hacer huelga y cortes la izquierda y los vagos pidiendo planes... Los docentes no piden que les regalen plata, piden un salario justo, muchos dejan sus familias durante el día y en sus casas tienen pruebas que corregir, planificaciones que hacer, proyectos que presentar, diagnósticos que hacer, etc etc etc... No están pidiendo ni planes ni plata de arriba, están pidiendo dignidad laboral.

Mary Retamozo



Se quejan del paro diciendo que no tenemos vocación, pero adiviná quien le regaló las copias y hasta cartillas a tu hijo, pagando de su propio bolsillo porque vos no lo hiciste; quién les provee de hojas porque muchos de ustedes, señores padres, pretenden que un block les dure todo el año; quien tiene que llevar lapiceras para "prestar", que en realidad nunca regresarán, porque sus niños no tienen con que escribir. Tengo alumnos que llevan 2 lapices de colores porque los padres no quieren que "los gasten a todos". Adivinen quien pone los lápices y las fibras, los afiches y demás materiales. Esos padres no tiene derecho a hablar de "vocación". Cuando envíen a la escuela niños amados, con valores, contenidos, sin traumas y felices, recién tendrán ese derecho. Y cuando llegue ese momento, los docentes podremos dedicarnos específicamente a los contenidos. Y a los que dicen "docentes eran los de antes", les informo que los alumnos tampoco son los de antes, y los padres tampoco son los de antes. Ahora, si no fuera por los docentes, muchos alumnos jamás aprenderían lo que es luchar por sus derechos y defender su dignidad, porque no tienen ese ejemplo en casa. Atte: "Seño"

Fabio Lazaro Chilo

Vacaciones vacaciones

Carolina Yapura



El paro se acaba cuando el gobierno cambie los docentes sindicalustas con ganas d hacer politica y romper las bolas x los docentes en la larga espera d asumir un cargo y con ganas d trabajar!!!!...Si exigen mejoras salariales estan en su derecho pero debemos exigir tambien q a ustedes asi como les pagan los midan con la misma regla...controles periodicos d calidad en docentes y tambien en alumnos para evaluar al docente y controles anuales d presentismo q sea condicion necesaria para mantener el cargo sino desempleados sobran y con ganas d trabajar!!!!

Nelida Diaz

Y PARA Q QUEREMOS CANALES DE DIÁLOGO?? SI NO NOS DAN RESPUESTA ?? EL GOBIERNO NO GARANTIZA LA EDUCACIÓN..Y NO LO HIZO POR 12 AÑOS...

Fer Amador



Hay que cambiar a la enseñanza digital un aula virtual que salta sea pionera en esto de esta manera un docente puede dar clases en 100 aulas al mismo tiempo, los niños son nativos digitales los docentes tendrían que ser lo mismo

Luis TCbn



Tendrían q estar de docentes los q tienen vocación y no los q piensen solamente en plata

Mauro Leonel



Luis TCbn claro porque con la vocación pagas el alquiler y los impuestos y das de comer a tus hijos, ah y podes proveer los alimentos dia a dia no? Me asombra las pocas luces de algunas personas.

Mónica Martínez

Los medios siempre en contra de un reclamo justo. Todas queremos volver pero nuevamente al gobierno la educación no le interesa en lo más mínimo!!!!!

Lau Ponc

Sres, Uds no paran en marzo para arreglar todas estas cuestiones???? y ahora otra vez?? entiendo su lucha y la respeto. Ahora pregunto alguno de los que esta de paro tiene algún plan educativo de VERDAD para recuperar los días perdidos????

Ana Sajama

el gobierno no cumplió con lo pactado anteriormente. Es vez de aumentar, empezó a quitar. Seguramente al volver se debe realizar una propuesta recuperadora

Mabel Venencia



PREGUNTO.. LOS DOCENTES HACEN PARO OK ES SU RECLAMO.BIEN ..PIDEN A GRITOS NO LES DESCUENTEN LOS DIAS D PARO AHORA .UDS MAESTROS YA PENSARON COMO DEVOLVER AL NIÑO LO Q PERDIO ????? SIEMPRE PIERDEN LOS NIÑOS ..Y TODO EL TIEMPO DICEN AL GOBIERNO NO LES IMPORTA LA EDUCACIÓN Y A UDS SI? EL TIEMPO PERDIDO D LOS NIÑOS NO SE RECUPERAN SRES...SOLO PIENSAN EN SUS BOLSILLOS Y LOS CHICOS QUE

Gabi Diass



Los docentes queremos volver al aula. El gobierno especula con el desgaste: anoche solo propuso más de lo mismo.

Mely Fuentes



Ay pobrecitos los del gobierno, ellos quieren hablar y los docentes les dicen "no,no,no"" nomas.. Pongan bien la información!! Si están diciendo que no, es porque las propuestas del gobierno no son las adecuadas..

Capria Apaza



En mi simple opinión los docentes debería n cobrar bien así también deberían enseñar bien y realizar los reclamos en las vacaciones y no esperar q empiezen las clases para recién poder perjudicar a los estudiantes y a la vez al gobierno aunque no estoy nada de acuerdo con este gobierno pero bueno es lo que hay

Vane Cordoba Asson

Es fácil mostrar recibos de sueldo de profesores que están por jubilarse y trabajan doble turno.

Y te cuento para que no repitas como loro mentiras, que el docente no solo trabaja frente al aula ,va a su casa hace informes, prepara clases ,recursos y evaluaciones. También le brinda apoyo al alumno que va a la escuela con la pancita vacía y no se puede concentrar o que vio a los padres pelearse,golpearse o insultarse.

Muchas veces es fácil leer información de medios del gobierno que desinforman o poner a todos en la misma bolsa, en todos los ámbitos laborales hay gente con ganas de trabajar y gente que no.

No tengo problema en mostrar mi recibo de sueldo para que te des cuenta que el transporte son $345 , sabes cuanto es el 50% de eso y encima en tres tramos, si tenes hijos acercate a la escuela y pregunta, no te dejes llenar la cabeza.

Maira Arias



QUE MAL INFORMAN... VA NO INFORMAN Q ES DISTINTO.

Anoche no dialogaron nada ...los tuvieron 5 horas dando vueltas encerrados sin ninguna propuesta ante los pedidos.

QUE PASA CON LOS MEDIOS USTEDES SI LOGRARON ALGUN AUMENTO???

Inés Alejandra Burgos



Perdón el Gobierno no garantiza nada. Sólo el triste aumento de transporte de $150 paradero en 3 cuotas. Un fondo compensador docente de tan solo $250 y un 4.9% de cláusula de redeterminacion saben de donde: lo traen de los porcentajes de los aumentos q deben pagar en posteriores meses. ENTONCES EL GOBIERNO NO GARANTIZA NADA SE BURLÓ NUEVAMENTE.

Roberto Urusoria



Es lamentable por los chicos ,pero también entiendo a los docentes mi apoyo a ellos 👏

Claudia Gabriela Tarifa



No hubo ninguna propuesta de mejora.Se burló la Sra Ministra tras 5 horas de actin nos ofreció el saldo que les quedara a ellos luego de los gastos exorbitantes para la campaña del Sr Gobernador o sea nada.