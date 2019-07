Sin Vueltas con Gladys Moisés: “No se trata de macrismo o kirchnerismo, sino de Argentina o Venezuela”

La elección presidencial y la de legisladores nacionales no logra separarse, por eso, en cada provincia - y Salta no está exenta – el principal argumento de los candidatos es ¿qué tipo de país quieren los argentinos?, entendiendo que cada sector representa algo totalmente distinto. En la provincia, la fórmula a senador nacional por Juntos por el Cambio, el cargo más importante que se elige en la provincia, está encabezada por Juan Carlos Romero acompañado por Gladys “Pichona” Moisés, mientras que la de diputado nacional por Miguel Nanni.

¿Argentina o Venezuela?

“Son dos países diferentes hasta antagónicos o estamos con una democracia republicana o estamos con un autoritarismo al que no queremos volver. Acá no se trata de macrismo o kirchnerismo, se trata de Argentina o Venezuela. Son dos modelos diferentes y no queremos volver al pasado, no debemos volver” explicó en Sin Vueltas de InformateSalta.

Además, Moisés aseguró que no se puede desperdiciar todos los esfuerzos realizados en los últimos tres años y medio ya que es la primera vez que se ha atacado la pobreza estructural en Argentina. “Este gobierno es el que hizo obras necesarias como las cloacas, agua potable, las calles, los aeropuertos. Tenemos para mostrar que si se puede y no resignarnos. Lo hicimos sin bonanza económica. El gobierno anterior había entrado con superávit y nos han dejado un desastre un déficit tremendo, gastábamos más de lo que ganábamos. Pensamos que quienes han generado este problema no pueden resolverlo. Todo lo que hicimos con mucho esfuerzo no lo podemos desperdiciar y creo que los argentinos en ese sentido están totalmente conscientes de esta situación y nos van a acompañar” argumentó la precandidata a senadora nacional.

Por otra parte, destacó el rol del presidente Mauricio Macri ya que, según su visión, quedará en la historia argentina como el único que se animó a luchar contra la corrupción en un país donde ya la teníamos naturalizada donde la gente robaba nadie decía nada. “Nosotros pensamos que si gana esta fórmula habrá un indulto a presos por corrupción, van a salir, no van a pagar sus cuentas con la ley, la ley de extinción de dominio nunca se va a dictar” agregó.







En la consolidación del frente

La unión entre Cambiemos y el peronismo conservador todavía sigue siendo materia de análisis aunque los miembros del frente se muestran convencidos de que fue la decisión correcta. “Lo veníamos trabajando con anterioridad y lo tomamos bien: la candidatura tanto del senador Romero y de Nanni. La de Romero se explica por la generosidad y coraje de Macri de llamar a esta coalición nacional a Pichetto, un hombre que agrando el espacio, y que era necesario. Hay reformas que se tienen que hacer y tienen que estar todos los espacios políticos representados. No es menor que la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el PRO y ahora el peronismo republicano estén en este frente porque había que aumentar la base de sustentación. El país exige situaciones complejas que resolver” dijo Gladys Moisés en Sin Vueltas de InformateSalta.

En este marco, la precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio sostuvo que el PRO desde su nacimiento ha aprendido a convivir con el peronismo, el radicalismo y algún kirchnerista desencantado. “Estamos acostumbrados, el país se libra la madre de las batallas. Ningún partido con los problemas que tiene la Argentina está en condiciones de resolverlo solo, quizás cuando pasemos esta transición podamos volver al purismo cada uno pero este momento que la Argentina exige”.







Las reformas del próximo período

La reforma judicial, la reforma laboral y el aborto, son los temas que se han puesto en mesa de discusión en estas elecciones. Ante esto, Gladys Moisés indicó que diferentes dirigentes del kirchnerismo se han pronunciado a favor de reformar la constitución para sacar al Poder Judicial. “Nadie el espacio lo ha salido desmentir. Esto sería gravísimo que nos quedemos sin Poder Judicial con un servicio de justicia sin justicia, sería un retroceso enorme de una gravedad institucional para los ciudadanos que no se puede imaginar”.

En este punto, la dirigente de Juntos por el Cambio aseguró que la justicia tiene que ser independiente para garantizar la división de poderes y que se garantice un poder independiente no funcionar a los políticos como la pasado. “Ese país no queremos nosotros, este es un sistema diferente acá Mauricio Macri y el gobierno nacional no tiene incidencia en la justicia es independiente y tal independencia que ya trabaja con libertad con las mismas causas, los mismos jueces, las mismas pruebas pero con resoluciones o fallos opuestos”.







Sobre la reforma laboral, Moisés consideró que es necesaria ya que en la actualidad Argentina tiene más del 40% de trabajadores informales. “No es que le vamos a quitar derechos sino que vamos a buscar la forma de que no haya tanta presión tributaria, de que el costo social y laboral no sea tan asfixiante para que así haya más empleo genuino y para que la gente registre a los trabajadores y a su vez va a traer el aporte para el sistema jubilatorio. Tenemos que salir del círculo vicioso para hacer un circulo auspicioso y lo tenemos que hacer entre todos, sin quitarles el derecho a nadie”.

Sobre el aborto, la precandidata se declaró “pro-vida”. “Si creo que hay que trabajar mucho por las madres vulnerables. No creo que el aborto sea una solución, no podemos solucionar un problema matando una persona, hay que buscar políticas públicas preventivas. Creo que honestamente que toda mujer está a favor de la vida. Muchas veces llegan a situaciones límites o extremas porque están pasando una situación de vulnerabilidad física, psicológica económica. Si le creamos las condiciones no creo que haya una mujer que diga que quiere abortar, sino que sinceramente creo que todas las mujeres son pro-vida”.

Urtubey y su proyecto político

Por último, Gladys Moisés manifestó que le parece bien que el gobernador de Salta haya buscado su propio espacio político. “Es una persona joven, sabemos que Urtubey actúa bien y que tiene mucho futuro de acuerdo a la edad que tiene. Me parece bien que haya buscado su propio proyecto político” concluyó.