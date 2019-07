Denuncian a Macri por usar el helicóptero ¡Para ir a cortarse el pelo!

El senador nacional por Córdoba y nuevo jefe del bloque del PJ en la Cámara Alta, Carlos Caserio, denunció que Mauricio Macri utilizó un helicóptero oficial para viajar hasta una peluquería de Río Cuarto.



“Macri viene hace algo institucional y hace campaña. No hace mucho vino a Río Cuarto y con el mismo helicóptero oficial se fue a cortar el pelo a un peluquero que estaba a 30 kilómetros, este Gobierno mezcla lo institucional con la campaña”, afirmó el legislador a Radio Cooperativa. “Nunca dejó de estar en campaña”, agregó.

aserio aseguró además que el Gobierno "tiene la expectativa de volver a ese casi millón de votos de diferencia que en su momento les ayudó a definir la elección, que no fue solo en Córdoba, pero en Córdoba fue tremendo, pero nosotros estamos trabajando fuerte para que eso no pase. La diferencia que hubo no puede volver a pasar, y trabajamos con mucha convicción para que eso no pase”.

En este marco, el senador dijo que la “apertura” de Cristina Kirchner “ha permitido la candidatura de Alberto Fernández y ahora hay muchas oportunidades para que una unión definitiva de todos los sectores del peronismo”.

Por último, admitió el rol de opositores alineados a la Casa Rosada de los senadores del PJ de los últimos años y reclamó la misma posición si en octubre gana el Frente Con Todos. “Como durante estos tres o cuatro años le dimos gobernabilidad a este Gobierno, muchas veces votando cosas con las que no estuvimos de acuerdo, espero que cuando Alberto Fernández será presidente, que no vamos a tener mayoría parlamentaria, espero que el Gobierno que se va tenga la misma grandeza política de apoyar al que la gente elige para ver si la Argentina mejora”.