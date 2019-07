Alexis Miranda tiene huesos de cristal y necesita una silla postural motorizada

La principal característica de la enfermedad que padece Alexis Miranda es la extrema fragilidad en sus huesos que pueden fracturarse fácilmente. Es por esto que debe tener cuidados extremos en sus movimientos para impedir cualquier tipo de lesión.

Vive en Barrio San Ignacio y desde hace años su familia, de escasos recursos, emprendió diversas campañas solidarias buscando brindar una mejor calidad de vida para el niño, ya que necesita cuidados especiales y un lugar acondicionado para vivir sin riesgos.

En estos momentos lo que más necesita es una silla de ruedas postural motorizada que el Programa Federal Incluir Salud (ex profe) le negó. El valor de la misma es superior a los dos millones de pesos, y su familia no tiene los recursos para poder comprarla.

Luis Di Stefano, miembro del grupo “Ayudemos a ayudar”, quien acompaña a la familia de Alexis explicó que “la silla no sólo puede trasladarlo, se hace cama, se eleva, corrige la postura para que no mueva el cuerpo. No le impide las ganas de seguir estudiando. Va a una escuela técnica mañana y tarde, hay que destacar que tiene muchas ganas, su cabeza piensa como cualquier niño de su edad. Lo importante es que hay mucha gente solidaria que colabora con lo que puede, con buenas energías”.

Por las tarde se los puede ver en la peatonal Alberdi pidiendo ayuda a la comunidad. Además, se encuentran tramitando una cuenta bancaria solidaria para que quienes puedan hacer un aporto lo hagan a través de transferencias.