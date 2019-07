SAETA trabaja en concientizar sobre seguridad a sus choferes

Juri contó que luego de que se conociera los últimos hechos de violencia, que tomaron estado público, donde un chofer fue brutalmente agredido en una punta de línea y una situación en donde un chofer que recibió una pedrada al intentar dar alcance a un delincuente se empezó a trabajar en una protocolización de cómo proceder en estos casos.

“Un colectivero estaba cerca de la terminal, o sea que no podemos decir que siempre pasa en punta de línea y eran las 2 de la tarde, por lo que no podemos decir que siempre pasa de noche, entonces el colectivero no dejó subir a una persona que no tenía para pagar, esta persona le robó el parlante y salió corriendo, el colectivero en su desesperación se bajó del colectivo, la correteó a la persona y esta persona con una piedra le golpeó la cabeza, hable con el chofer, le digo agradece que fue una piedra porque que sabes vos si está con una pistola, no podes reaccionar así, aparte que sabes si eran tres las personas que estaban robando, vos te bajas del colectivo, las otras dos personas agarra el usuario” planteó.

En tal sentido explicó que están trabajando en las cámaras, trabajando en la iluminación de todos los puntos de línea y en la concientización de cómo proceder en caso de este tipo de vandalismo.

Sostuvo el rol del inspector como así también del chofer tienen la facultad de solicitar la tarjeta y en el caso de darse hechos de violencia se puede cerrar las puertas de la unidad y dirigirse a una dependencia policial.

Adelantó que a partir de agosto las unidades contarán con la máquina para pasar la tarjeta en el primer escalón.