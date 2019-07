Realizan testeos gratuitos por el Día Mundial de la Hepatitis

Con motivo de celebrarse el próximo 28 de julio el Día Mundial de la Hepatitis, desde el Hospital Dr. Arturo Oñativia, ubicado en Paz Chaín Nº 30, lanzaron una campaña para todas aquellas personas interesadas en realizar un test de diagnostico de forma espontánea, sin turnos, sin colas, y sin tener historia clínica hasta el viernes 26, de 7 a 10 horas.

Al respecto, Sebastián Figueroa, jefe de la unidad de hepatitis virales, en diálogo con InformateSalta, explicó que serán sometidos a análisis de sangre para determinar si están afectados por hepatitis C o B. “Le van a sacar sangre y después me pasan a mí el informe de todos los pacientes y yo me comunico con aquellas personas que tienen la enfermedad”, comentó.

Con respecto a la hepatitis, indicó que son un grupo amplio de enfermedades que afectan el hígado. “La palabra significa inflamación del hígado, y esto puede estar ocasionado por un sinfín de motivos diferentes, y como son diferentes las causas, la prevención, el tratamiento y el pronóstico varía según el tipo”, manifestó.

En Salta, indicó que la más frecuente es la hepatitis de tipo B, seguida por la C y la A. “La A de estar primera pasó a estar tercera porque se incluyó la vacuna ante hepatitis A en el calendario obligatorio de vacunación”, indicó.

Figueroa detalló que la hepatitis tipo A es una enfermedad que se contagia por vía fecal- oral, es decir, por orina, materia fecal o saliva que esté contaminada con el virus o líquidos que estén contaminados con algunos de estas secreciones, y el principal método de prevención es la vacuna. “Por eso es que hay epidemias de hepatitis A en algunos lugares donde no hay cloacas ni agua potable”

En tanto, la hepatitis de tipo B es una infección también ocasionada por un virus, pero que se trasmite sobre todo por relaciones sexuales. “Es necesario practicar un sexo seguro, y también existe la vacuna, en la mayoría de los casos se cura sola sin ningún tratamiento, el problema es que son enfermedades que habitualmente no dan mucho síntomas”.

En relación a la hepatitis C aseguró que es una enfermedad poco sintomática que producen cirrosis y cáncer de hígado que se trasmite por sangre. “No hay vacuna existente para la hepatitis C ni aquí ni en lugar del mundo, no se inventó todavía, por lo tanto la prevención que podemos hacer tiene que ver con el correcto manejo de la sangre y de sus derivados”.

Por último, aclaró que si no se manejan adecuadamente por especialistas y a tiempo, el trasplante de hígado que es la cura de la cirrosis, y del cáncer de hígado, no es beneficioso porque con o sin trasplante el pronóstico es malo igual. “En etapas tempranas de cirrosis, y con hepatocarcinomas pequeños y bien localizados los pacientes que se trasplantan andan muy bien”, finalizó.