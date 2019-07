El frío de esta semana no dejó intoxicados por monóxido de carbono

El secretario de Prevención y Emergencias, Nicolás Kripper, indicó a InformateSalta que afortunadamente no tuvieron que atender alguna emergencia por las bajas temperaturas de los últimos días. Consejos y síntomas.

Las bajas temperaturas y la forma de calefaccionarnos pueden ser una fórmula letal si no lo hacemos correctamente. Afortunadamente, el frío de los últimos días aún no provocó intoxicación por monóxido de carbono ni alguna situación de emergencia. Así lo informó a InformateSalta el secretario de Prevención y Emergencias, Nicolás Kripper.

Pese a ello, el funcionario municipal subrayó que se mantienen en contacto permanente con SAMEC y bomberos para reducir al máximo del riesgo. Para hacerlo, destacó que lo primordial es que, sea cual fuere el artefacto que usemos para darnos calor, siempre se debe permitir la renovación del aire. Nunca se deben cerrar puertas y ventanas en forma hermética.







“El brasero, que es la forma más popular de calefacción, es importante prepararlo fuera de la habitación, siempre hablamos del exterior. Una vez que ya está preparado, no hay que excederse en la cantidad de brasas, carbón o leña, se lo ingresa siempre teniendo en cuenta permitir la renovación del aire, mucho cuidado en donde se lo deja, no dejarlo cerca de elementos que puedan generar un principio de incendio,” recomendó.

En este sentido, recordó que una vez que se lo termine de utilizar, se lo debe sacar nuevamente al exterior y arrojarle agua para apagarlo definitivamente. “Jamás irse a dormir con el brasero prendido dentro de casa y jamás dejar solo al brasero por más pequeño que sea el tiempo. El brasero es una fuente de calor,” dijo.

Asimismo, aseveró que nunca debe utilizarse artefactos como el calefón, hornallas y cocinas a gas para dar calor e hizo hincapié en la importancia de controlar que las llamas siempre estén en color azul.

“Si uno mira los artefactos va a notar que por lo general tienen una rejilla de ventilación, así que evitemos que se encuentre obstaculizada o sellada, hay que dejarla libre. El color de la llama debe ser azul, si es otro el color, hay que apagarlo y llamar al gasista matriculado para que controle el buen funcionamiento,” manifestó.

Por último, se refirió a los aparatos de calefacción eléctricos, que son los más recomendados, siempre haciéndolo teniendo en cuenta que la instalación eléctrica esté en buen estado y el cable debe enchufarse directamente al tomacorriente.

“Si leemos las instrucciones, cosa que es importante, vamos a ver una etiqueta que garantiza que está bien construido garantizado por el INTI y lo que dice que el enchufe, el cable que sale de ese aparato debe ir en forma directa al tomacorriente. Evitemos lo que son zapatillas, prolongadores porque eso reduce la garantía de seguridad del aparato,” afirmó.

Finalmente, en cuanto a los síntomas Kripper diferenció entre la intoxicación por fuga de gas, que puede notarse a través del olfato de la intoxicación por monóxido de carbono, este último conocido popularmente como el ‘asesino silencioso.

“No tiene olor, no irrita los ojos ni la garganta ni tampoco picazón en la garganta. Es importante tomar prevención. Cuando apenas empiezo a sentirme más cansado de lo normal, que me duele la cabeza, que tengo ganas de vomitar, que siento nauseas, lo primero que tengo que hacer es apagar cualquier artefacto de calefacción que esté funcionando en casa, llamar al 911 para que se dispare el protocolo de emergencia,” concluyó.