Denunció a su hijastro por abusar de su hija de 3 años y hoy es amenazada por la familia

La mujer dialogó con Radio Vos para dar a conocer la situación que hoy vive junto a su hija de 3 años. Cuenta que se juntó hace unos años con su pareja de 53 años, con el cual tuvo a la niña. Al mudarse con él comenzó a convivir con el hijo, de 15 años, del hombre, el cual tiene problemas de audición y de retraso.

El jueves, vivió el peor momento de su vida, cuando confiada de la relación que tenía con el chico permitió que escucharan música juntos en su cuarto. Más tarde, cuando ingresó al cuarto se encontró con el chico con los pantalones bajo y su pequeña debajo de las colchas desnuda.

“Voy hasta su pieza y cuando entro el salta de su cama, estaba la luz apagada, la tele prendida, yo prendo la luz y le digo ¿Qué haces? Nada nos estamos por acostar. ¿Que haces? Me arrimo a él, lo destapo y me doy con todo abajo, mi nena de 3 años lo mismo, estaba desnuda, no lo podía creer cuando los vi, no caía en sí, no entendía nada, le digo ¿por qué haces esto? Si yo te doy todo, igual que a mis otros hijos”.







Cuenta que su padre vio la situación, pero no llamaron a la policía, se lo llevó de la casa. Hoy, ya con la denuncia policial hecha en la comisaría Décima respecto del abuso y de las amenazas que recibió posteriormente vía celular de una hermana del joven e hija también de su pareja.

“Estuvo consciente de lo que hizo, de todo lo que hizo y dijo que otras veces lo había hecho con ella, ya la había tocado” dijo entre lágrimas.

Tras la denuncia el adolescente de 15 años quedó a cargo del padre, ella se quedó en el domicilio con custodia policial. Reprocha el hecho de que la Justicia solo dispuso asistencia para el muchacho abusador y no así para ella o su pequeña.