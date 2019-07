Reclamo docente: Continúan las marchas por el centro generando cortes y caos vehicular

Desde las primeras horas de la mañana, docentes autoconvocados y pertenecientes a la intergremial, junto con diferentes agrupaciones políticas además de alumnos, se concentran en diferentes puntos de la ciudad. Se dirigieron a Plaza 9 de julio, donde dieron vuelta a la misma y marcharon por diferentes arterias.

Representantes de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios convocaron a una movilización para brindar apoyo a los docentes. “Acá se está luchando por la educación pública. Los maestros son los que nos educan y están llevando adelante la sociedad, están pidiendo un sueldo digno, por eso venimos a apoyar y haciendo acto de presencia para que vean que el sector estudiantil está presente”, manifestaron.











Otro de los estudiantes dijo: “Entendemos que estamos perdiendo días de clases, pero esto no se compara con la problemática social que estamos viviendo. Los docentes no pueden seguir teniendo este salario, es un reclamo legítimo, el gobierno no cumplió con los acuerdos de principio de año”.

El Frente de izquierda Organización de Lucha se sumó a la protesta y se concentró en avenida San Martín y Buenos Aires, desde donde se movilizaron también hacia la plaza central. “Nos sumamos a la lucha por la represión de la policía contra los maestros. Nos vamos a quedar en la plaza para apoyar a los docentes”, aseguraron.