La causa del joven fallecido en Bº Santa Ana se investiga como homicidio

Jorge David Farfán murió a principios de febrero en una situación muy confusa. Desde aquel trágico día, su padre contó a InformateSalta que en busca encontrar la verdad sobre la trágica muerte de su hijo se reunió con el Procurador General de la Provincia, Abel Cornejo. Actualmente la causa se encuentra en caratulado como Homicidio a cargo de la Fiscal Verónica Simesen de Bielke.

El hombre insistió en los malos manejos del hecho tanto de parte de la policía que intervino como así también del Fiscal, en ese momento Pablo Paz, del cual asegura que solo recibió un trato inhumano.

"Ya está en la parte de homicidios, la fiscal Verónica Simesen, que es la nueva fiscal, gracias a Dios a mi hijo no le tuve que hacer una necropsia, con los mismos análisis que hizo el CIF decidimos hacer una lectura paralela, el CIF estaba maquillando el homicidio violento que tuvo mi hijo el jefe de Policía dijo que me hijo venía cometiendo ilícitos, que nunca se comprobó" agregó.

Este estudio paralelo lo presentó el día viernes, como un informe de Parte, donde se determina que su hijo murió por traumatismo cerebral, traumatismo severo cerrado de tórax y traumatismo de abdomen. Además ayer denunció al Fiscal Paz con la única intención que no trabaje más en la Justicia.

"Ellos no tienen elementos nosotros hicimos toda la investigación, sabemos quienes son los policías, el nombre de cada una de las personas que golpearon a mi hijo, los denunciamos, investigamos pero esto tiene que cambiar" indicó el padre de Jorge Farfán.







En cuanto a los resultados que obtuvo de la autopsia de parte, realizada por el medico legista Marcos Cabeza dijo: "Imagínense el horror que sufrió mi hijo, lo molieron a golpe, el CIF únicamente nos entregó 3 o 4 radiografías o sea que no cumplieron ni con el protocolo de una autopsia, porque no me entregaron todas las radiografías, no tienen examen de riñón ni de hígado".

Por último, el padre del joven dijo que de ser necesario llegará hasta la Corte Suprema e insistió en la inocencia de su hijo que había llegado hasta una plaza del barrio Santa Ana con amigos hasta las 12 y que luego aparece sin vida en la casa de uno de los hombres que estuvo reunido con él.







"Todos se quieren lavar las manos, ahora van a tener que hablar o hablar, fue un homicidio. Se nota la violencia que sufrió mi hijo, mi hijo no podría haber muerto por sobredosis, porque no tenía nada en sangre, no cierra nada" finalizó.