Caso Arcadio: Huergo no tiene los $10 millones para pagar su excarcelación

Así lo aseguró su abogado defensor, Sebastián Espeche. Aseveró que la Justicia no justificó la razón de la cantidad para que Matías Huergo, investigado por facturas apócrifas, quede libre en caución. “La familia no tiene la plata, tendría que pedir prestado”, espetó.

Este miércoles se dio a conocer que mediante una resolución judicial del Juzgado Federal de Garantías 1, se dispuso la excarcelación del empresario Matías Huergo, investigado por la emisión de facturas apócrifas, aunque la misma está sujeta al pago de una caución de 10 millones de pesos. El fallo se dictó en respuesta a un pedido de la defensa.

Al respecto de esta resolución, el abogado de Huergo, Sebastián Espeche, dialogó con FM Aries se refirió a la medida. “Lo veníamos solicitando al juzgado desde el mismo momento en que se expidió la Cámara, pedimos no solo la excarcelación sino también su sobreseimiento, estamos convencidos que no hay pruebas para que la causa siga adelante”, espetó.

Del mismo modo, consideró que la resolución surge “después de un gran esfuerzo y producir pruebas favorables a la inocencia de Matías (…); está más que claro que (se lo) debe sobreseer del delito de asociación ilícita tributaria”.

No obstante se mostró alarmado por la cifra solicitada, la cual la definió como “un exceso del Juzgado”, además que no contarían con el monto para pagarlo. “Hablé con los familiares de Matías, contar con $10 millones… no los tienen, tendrían que ver de pedir prestado a alguien, recordemos que (huergo) no trabaja hace tres meses”.

En caso de no conseguir el dinero, Espeche adelantó que “apelaremos a la Cámara”, a la vez que puntualizó que “el juez no dice el porqué de los $10 millones, no hay fundamentación sobre esa cuestión”.