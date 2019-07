Una enfermedad afecta sus órganos vitales y necesita ayuda

La vida de Débora Castro, una joven salteña de 27 años, cambió hace 4 años cuando le diagnosticaron una enfermedad de la que poco se sabe. Se llama lupus eritematoso sistémico, es autoinmune y con el tiempo le fue afectado sus órganos vitales.

Hoy tiene disfunción renal, acaban de colocarle un marcapaso con dos stent debido a que la parte derecha de su corazón no funciona e isquemias cerebrales. “Al principio me dijeron que mi corazón hacia pausas y eran cada vez más largas y ahí decidieron ponerme el marcapasos porque cada vez que hago movimientos bruscos en vez de hacer una arritmia hace todo lo contrario, no trabaja como debe trabajar,” contó a InformateSalta.

Débora, con esfuerzo y gracias a una promoción que encontró pudo comprar los pasajes para ella y su mamá, viajarán a Córdoba el próximo 17 de agosto y apela a los corazones solidarios que puedan donarle dinero para estadía, comida y algún medicamento o tratamiento que pueda llegar a requerir.

“Tengo obra social, cubre las órdenes de consulta y los medicamentos al 40% pero son muy costosos los que consumo y son aproximadamente unas 7 u 8 pastillas por día. Ahora me agregaron otro que va a acompañar al marcapaso. Además tengo fibromialgia que afecta los músculos. Es muy dolorosa, muy incapacitante junto con los desmayos que tengo,” aseguró.

Pese a todo, la joven trabaja, estudia e intenta llevar una vida lo más normal posible. Para poder tener una mejor calidad de vida, necesita de todos.

Datos para colaborar a través de una cuenta bancaria:

DEBORA ALEJANDRA CASTRO

CUIL 27 36128509 9

Banco HIPOTECARIO

0440028840000295571946

Alias PILAR.CELTA.BODA"