Vuelve Rocky Balboa

No sabemos si será él quien volverá a correr por las escaleras de Filadelfia, pero sí que Sylvester Stallone está armando nuevos guiones para continuar con la historia del boxeador más icónico de la historia del cine. A 43 años del estreno de la primera Rocky, el actor, director y productor estadounidense relató en una entrevista que está preparando una nueva película y hasta una serie precuela sobre Balboa.

A los 73 años Stallone sigue vigente como estrella del cine de acción – en septiembre se estrena Rambo V, donde vuelve a ser protagonista –. En una entrevista con la revista Variety, contó que “Hay muchas posibilidades de que Rocky cabalgue de nuevo”, y detalló que en el nuevo guion el boxeador conocerá a un joven que se queda atrapado en Estados Unidos cuando va a visitar a su hermana: “Lo meterá en su vida, comienzan increíbles aventuras y terminar al sur de la frontera”, relató.

Stallone mantiene su queja porque nunca pudo conseguir los derechos de propiedad sobre la saga y demanda la autoría del personaje, que apareció en ocho películas desde el estreno de la primera en 1976, un éxito de taquilla que ganó tres Oscar, incluyendo mejor película, mejor director (John Avildsen) y mejor edición.

"Después de que 'Rocky II' saliera e hiciera un montón de dinero y luego 'Rocky III' golpeara y ganara aún más, dije que me gustaría tener algo de propiedad, ya que lo inventé. Y eso nunca sucedió. Así que no tengo ninguna propiedad de Rocky"."Después de que 'Rocky II' saliera e hiciera un montón de dinero y luego 'Rocky III' golpeara y ganara aún más, dije que me gustaría tener algo de propiedad, ya que lo inventé. Y eso nunca sucedió. Así que no tengo ninguna propiedad de Rocky".