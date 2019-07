Por primera vez, habló la esposa de El Pepo: “Todavía no cae en lo que pasó”

A casi una semana del fatal accidente protagonizado por El Pepo, en donde murieron su representante y el trompetista de su banda, quien se atrevió a romper el silencio fue nada más ni nada menos que su esposa, Josefina Cúneo.

La mujer, apodada en el ambiente como La Pepa, decidió hablar por primera vez sobre la situación que atraviesa El Pepo. Recordemos que hasta el día de hoy se había especulado con que el cantante tropical podía ser dado de alta en el hospital y , posteriormente, llevado detenido a la comisaría 2° de Chascomús. Sin embargo, la decisión quedó postergada por un aparente cuadro de hipertensión.

En este sentido, Cúneo envió un mensaje a Pía Shaw, conductora del programa “Involucrados”, para que fuese leído al aire. Este decía: “Hola Pía, quisiera contarte un poco… Ayer estuve en el hospital, pude ingresar a verlo a Pepo un ratito. Lo que te puedo decir es que está terriblemente angustiado y que no cae todavía lo que le pasó”.

Y continuó: “Cuando se toca el tema (el accidente) se pone a llorar y es casi imposible charlar sobre eso. Los chicos (Ignacio y Nicolás, las víctimas fatales) eran sus amigos y El Pepo es una persona de un corazón enorme”.

A su vez, se refirió a Miguel Ángel Pierri, abogado del cantante tropical: “Nosotros confiamos en el doctor Pierri, que se está ocupando de todo. Yo me siento contenida por mi gente, también por él y su mujer. No tengo mucho más para contarte, sólo que ayer me partió el alma al verlo”.

El fatídico accidente protagonizado por El Pepo ocurrió el pasado sábado 20 de julio durante la madrugada, en el medio de una ruta a la altura de la localidad de Dolores. Allí, el cantante tropical intentó esquivar un objeto que presuntamente obstaculizaba su camino, volcó con su camioneta y causó la muerte de dos de sus pasajeros, Nicolás Carabajal e Ignacio Abosaleh, el trompetista y representante del artista, respectivamente.