El quinto pasajero Cuervo: un refuerzo con mucha historia

Un Iturrieta ascendió con la camiseta de Central Norte, hoy, otro quiere repetir ese hito. Joaquín porta un apellido ilustre, es hijo del gran Isidro que brilló en las épocas doradas de Gimnasia en los 90 y sobrino de Raúl, que integró el equipo que ascendió.

Joaquín Iturrieta, en diálogo con InformateSalta comentó como fue su llegada a Central Norte. ”Se dio todo muy rápido, me hablaron del club, a mí me interesó mucho y llegamos rápidamente a un acuerdo. Es un desafío nuevo, se renuevan las expectativas y en lo personal yo lo tomo como una revancha porque pasamos por momentos muy difíciles en este último tiempo, pero había que sacar fuerzas rápidamente, por suerte acá me recibieron muy bien, el cuerpo técnico me hizo sentir muy cómodo”, dijo.

El talentoso volante aseguró que su idea era seguir jugando Federal A y en ese momento apareció Central Norte y no lo dudó. “Mi aspiración era mantenerme en la categoría, seguir jugando Federal A, cuando me llamó Central Norte no lo dudé un instante, está la base del equipo que ascendió, es un equipo que juega muy bien, que en esta categoría puede jugar mejor todavía y eso me entusiasmó e hizo que la decisión sea más fácil”, confirmó.

También se refirió al torneo que jugarán y advirtió que cuando comience a rodar la pelota, sabrán para que está el equipo. “Este equipo viene de ascender, con un envión anímico muy importante y va a querer mantener ese nivel de expectativa pero hay que ir tranquilos, este va a ser un torneo muy distinto a los otros, con equipos muy bien armados, con muchos viajes, creo que al enfrentarlos recién vamos a saber para que estamos”, finalizó.

La próxima semana el equipo de Ezequiel Medrán, realizará la concentración en un hotel alejado. Los entrenamientos alternarán entre el Dr. Luis Güemes y las canchas de la Liga Salteña.