Multaron al banco Santiago del Estero por las demoras en la atención a jubilados

En un fallo ejemplar, la secretaría de Defensa al Consumidor de la Provincia de Salta, impuso una sanción de 150 mil pesos al Banco Santiago del Estero, ubicado en España 932, por las excesivas demoras en la atención a la tercera edad.

Al respecto, Carlos Morello, secretario del área, en diálogo con InformateSalta, explicó que se trató de una actuación de oficio en base a las constantes quejas que reciben no solo en el organismo sino en distintos medios de comunicación y redes sociales. “El tiempo de espera es excesivo, con el agravante de que es un banco que atiende a abuelos”, comentó.

En ese marco, indicó que detectaron que en algunos casos había esperas de una hora y media. “En las instituciones bancarias hay problemas los días de cobro, es repetido y en este caso, como teníamos muchas quejas, y es un sector vulnerable el que hace uso del banco Santiago, fuimos a hacer inspecciones y detectamos esta situación”, comentó.

No obstante, indicó que la entidad realizó un descargo contradiciendo el testimonio de los clientes y aduciendo que el ticket no era prueba suficiente. “Ellos dicen que la gente esperó menos de 30 minutos pero no lo probaron, podrían haber traído filmaciones y esas cosas, y no trajeron ningún elemento de prueba”, contó.

Por último, señaló que en el 80% de los casos las multas que aplican son apeladas pero la justicia en casi la totalidad de los casos confirma las sanciones aplicadas.