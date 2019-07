Excarcelación de Huergo: “En caso de apelar, no tendría efecto suspensivo del beneficio”

En una resolución judicial del Juzgado Federal de Garantías 1 se dispuso la excarcelación del empresario, aunque la misma está sujeta al pago de una caución de 10 millones de pesos. El fallo se dictó en respuesta a un pedido de la defensa.

“Procesalmente siempre la defensa puede presentar las veces que quiera una excarcelación. Inicialmente Huergo presentó una y nuestra fiscalía se opuso, el juez también había planteado la oposición entendiendo que podía comprometer la investigación. La Cámara lo ratificó y la defensa planteó también un recurso de casación”, señaló el fiscal federal Ricardo Toranzos.

Ante un nuevo pedido de excarcelación, el fiscal indicó que mantienen “el mismo criterio de que no correspondería que esté en libertad mientras continúe la investigación. Unas actitudes de Huergo demostraron que él iba a entorpecer por ejemplo borrar archivos de la computadora. Evidentemente el juez ha cambiado de criterio y está haciendo una valoración”.

De acuerdo a lo que explicó Toranzos, “el juez plantea muchas situaciones, que la investigación está en un curso irreversible, que ya no habría posibilidades de entorpecimiento. Dice que ante una posible situación de fuga, entiende que esa fuga se podría limitar estableciendo una caución de 10 millones de pesos depositados en el Banco Nación”.

Desde la defensa de Huergo aseguran que no cuentan con el dinero que permitiría al empresario quedar en libertad. “Hablé con los familiares de Matías, contar con $10 millones, no los tienen, tendrían que ver de pedir prestado a alguien, recordemos que (Huergo) no trabaja hace tres meses”, había señalado días atrás el abogado Sebastián Espeche.

Toranzos manifestó que desde su fiscalía se presentará la apelación. “Nosotros estamos haciendo una valoración para presentar dentro del plazo legal una apelación a esa concesión. En estos momentos está en trámite esa situación, si la defensa acepta pagar la caución o no. Nosotros, en caso de apelar, eso no tiene efecto suspensivo es decir que continuaría el trámite de beneficio hasta tanto lo resuelva la Cámara”.