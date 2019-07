Muerte en la Tetera de Porcelana: “No sé cómo enfrentar el mundo sin él”

Luego de que el Ministerio Público Fiscal anuncie que pidieron juicio para la dueña de la ex guardería Tetera de Porcelana y para una empleada del lugar por la muerte de un bebé que estaba a su cuidado, la madre de Nicolás habló con InformateSalta. “No sé cómo enfrentar el mundo sin él”, dijo.

Con la noticia de la justicia dijo que encontraron algo de paz, “pero esto es parcial porque nadie nos va a devolver a nuestro hijo. Queremos que esto se conozca para que se profundice en la regulación de las normas y controles a guarderías y salas maternales. No queremos que otra familia pase por algo así”.

Muy dolida por lo que está transitando contó que recién en la etapa de investigación se enteró que la persona que estaba a cargo de su bebé no era un personal idóneo. “Nos enteramos que ese día mi hijo estuvo a cargo de una persona que creo es administrativa. Cuando contratamos el servicio él estaba a cargo de unas maestras, se suponía que lo eran, a mí me dijeron que eran maestras, pero nos enteramos que esta chica no lo es y es por eso que consideramos que hubo una negligencia”, aseguró.







Mariana junto a su marido intentan salir adelante, pero ella se sinceró: “Fue tremendo tener que decirle a mi hija que su hermano ya no está más. Ella sólo me decía que no quería que le pase nada. No sé cómo enfrentar el mundo sin él. Gente que me vio embarazada me pregunta por él y no puedo decirles lo que pasó. No lo voy a olvidar nunca, lo tuve poco tiempo conmigo, pero nosotros lo deseamos, lo buscamos, lo amamos”.

Aseguró que desechó la idea de contratar a una niñera porque consideró que en la guardería iba a estar bien cuidado, “ahora me arrepiento toda mi vida, nunca más voy a volver a una guardería. Te pintan un servicio que no es”. Molesta aseguró sentirse muy herida por los dichos de la dueña de la ex guardería Luciana Dan sobre el estado de salud del niño. “Mi hijo estaba sano y hay pruebas de eso. Siempre nos quisieron culpar, haciendo creer que fuimos unos padres irresponsables que llevaron un bebé enfermo a una guardería”.

Finalmente contó lo que espera de la justicia. “Quiero que se conozca este caso, lo que pasó, lo que una negligencia puede causar en una familia. Necesitamos ayuda para que esto se regule, para que haya un control. Las familias confían en las guarderías porque creen que allí hay gente capacitada y después te das cuenta que no”.