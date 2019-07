Apareció un "Lobizón" en Embarcación

Vecinos están asustados todavía con lo ocurrido en la madrugada del Jueves en el patio de un domicilio en Villa Tornillo que da el fondo con parte del tanque del ferrocarril y el depósito "los perros lloraban y ladraban a algo que caminaba y rameaba algo como una cadena, camino en el piso y se escuchaba casa paso que daba, me movía las cosas del patio y golpeaba la ventana...esa noche no dormimos nada estamos muy asustados ya que pensábamos que era un caballo pero las huellas que dejó no se parecen en nada..."

Una vecina que sufrió esto y saco fotos cuando amaneció a algunas huellas que dejó este supuesto Lobizon.