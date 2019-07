La zona más humilde de Salta que vale millones

Varios yacimientos han inspirado la formación de museos que se pueden visitar a día de hoy, y en los que ver los grandes tesoros de la zona. Quién le iba a decir a sus habitantes que los lugares menos pensados de su ciudad se convertirían en verdaderos pozos de pesos. Tan increíble como cierto.

Los barrios más humildes de Salta esconden una realidad que hace poco tiempo salió a la luz. Hasta ahora se conocía que los poderosos ponían una pequeña parte de su empeño para tratar de garantizar a toda la población una vida digna. El deporte fue una de las vías requeridas para intentar que los jóvenes no cayeran en la delincuencia, a través de la creación de torneos de barrio. Los chicos podían divertirse y lo hacían gracias a las infraestructuras que se estaban fabricando a su alrededor. La construcción de más de 20.000 viviendas garantizaba el derecho a una vivienda digna de sus familias y del futuro del país.

Vivir en este tipo de núcleos urbanos no era una deshonra ni mucho menos. De hecho, aún hay personajes famosos que mantienen su lugar de residencia en estas zonas. Un ejemplo muy práctico sería el conocido jugador de poker Óscar Sare. El “gauchito”, como es conocido entre la comunidad, está instalado en el barrio Solidaridad, a unos 20 minutos del centro de la ciudad. Jugando online gracias a la red wifi que le presta su vecino, trabajando en turno de noche como cualquier persona, y sacando tiempo para disfrutar de su pasión se gana la vida en torneos como las BSOP y otros eventos de renombre en Sudamérica.

Una vida modélica con un pasado que refleja la realidad de Salta y su población. Los lujosos hoteles a los que acude cuando juega torneos en vivo poco tienen que ver con su casa, la de un hombre y su discreta familia. Incluso en épocas pasadas fue más complicado para Sare. Con la irrupción de internet todo es más sencillo y hay muchas opciones en cuanto a juegos de póker online, en los que los jugadores pueden empezar a desarrollar sus habilidades, pero no siempre fue así. Antes apenas podía empeñar unos centavos y tratar de sacarles todo el provecho que pudiera, con sus familiares agobiados tratando de no perder hasta su casa. Casas que en nuestros días le están sobrando al gobierno argentino y le está costando mucho dinero. ¿Pero cuánto y por qué?







El gobierno argentino incluyó en el Plan del Bicentenario de 2012 la idea de entregar viviendas a nuevos propietarios para pudieran residir en barrios como los de Salta y de otras grandes ciudades del territorio nacional. Entre todas suman un monto de más de 600 millones de pesos lo que se ha gastado en que empresas de seguridad vigilaran las que no se han entregado todavía. El problema es que son muchas y algunas es posible que ni si quiera lleguen a destino. Un total de más de 8.000 ya se adjudicaron, 11.000 siguen a la espera de recorrer ese camino, y unas 4.000 no se han llegado a construir.

En Salta quedan 25 viviendas todavía sin entregar de las 113 del complejo Talavera. Mientras que dentro de la provincia destaca Tartagal, que contiene más de 100 unidades y más del 60% siguen esperando a su dueño. En la capital nacional, en Buenos Aires, la situación es más grave con más de 2.300 viviendas sin habitar. Al no ser habitadas, el Ejecutivo tenía que asegurarse de que no fueran ocupadas ilegalmente y protegerlas, para lo que se contrataron servicios de seguridad. También era necesario su mantenimiento hasta que llegaran los nuevos inquilinos, por lo que en empresas de limpieza también se fue parte de la plata invertida.

El Gobierno Central ha insistido en que los complejos se ocuparán, pero aun sin fecha límite. El problema en las entregas mucho tiene que ver con la falta de medios y en algunos casos con el abandono de los proyectos por diversas circunstancias. También ha habido devoluciones que han surgido a raíz de esta problemática. Muchas de las casas quedaron mal construidas o con el paso del tiempo se fueron deteriorando y a la hora de entregarla al cliente éste las rechazaba. De hecho, muchas de las viviendas entregadas también se encontraron con estas dificultades.

Los recortes en el área de vivienda empiezan a hacer estragos y las asociaciones de vecinos, junto a las instituciones del sector, empiezan a denunciarlo para tratar de revertir la situación. Los ciudadanos de estas parcelas urbanas necesitan construcciones a su alrededor para no quedar aislados y estar en riesgo de exclusión social. Hace apenas un año el problema era no poder construir y ahora casi todo lo contrario. El reducir la inversión no parece ser el mejor camino. Salta, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Morrison, Leones, Cavanagh, Chamical o Sunchales son ejemplos del pozo monetario que se ha ido dejando y aún está por ver si servirá para algo en el futuro.