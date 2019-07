Crecieron un 20% las consultas en los Consultorios IPS de Salta Capital

La demanda de los Consultorios IPS de General Güemes y Bolívar creció un 20 por ciento en los primeros seis meses del año. El incremento surge de comparar los turnos otorgados entre enero y junio del año pasado con el mismo período de este año, que pasaron de 13.223 a 16.717 en total. El mes con mayor demanda fue marzo pasado, cuando se atendieron 3.095 consultas médicas.

En los Consultorios IPS se brinda atención de 32 especialidades y estudios médicos, con más de 80 profesionales. Recientemente se sumó al servicio un laboratorio de análisis clínicos en el que los afiliados pueden realizar la toma de muestras de 7.30 a 11, y retirar los resultados por Recepción.

Algunas de las especialidades disponibles incluyen Ginecología, Traumatología, Pediatría, Oftalmología, Cirugía, Cardiología, Dermatología, Diabetología, Gastroenterología, Nefrología y Neurología. Además se realizan ecografías ginecológicas, estudios de EcoDoppler; y tratamientos de Fisioterapia, Nutrición y Odontología.

En todos los servicios que se brindan en los Consultorios IPS, los afiliados no deberán pagar ningún tipo de plus o arancel diferencial. Para solicitar turno los afiliados deben llamar al 148 o a los teléfonos 4953096 o 4370400; en el horario de 8 a 20. Para el laboratorio no se requiere turno.

También en Orán y Tartagal

Además de Salta Capital, recientemente se habilitaron los Consultorios IPS de Tartagal y Orán, que funcionan en el edificio de las delegaciones de cada localidad. Allí los turnos se entregan personalmente o a los teléfonos (03873) 426610 en Tartagal y (03878) 426120 en Orán, siempre en el horario de 16 a 20.

En Tartagal los afiliados ya cuentan con una oferta de 12 médicos de ocho especialidades diferentes. En junio pasado estos consultorios atendieron un total de 393 turnos.

En Orán los afiliados disponen de 4 médicos de tres especialidades diferentes. Aunque aún no cumplieron un mes, ya brindaron atención a 145 afiliados de la obra social en esa localidad.