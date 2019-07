Los Pumas perdieron ante Australia y dieron un paso atrás en su juego

Después de la derrota ajustada frente los All Blacks, la semana pasada en Vélez, los dirigidos por Mario Ledesma no pufieron contra los "Wallabies" en Brisbane: cayeron 16-10.

Australia llegaba a esta segunda fecha del Rugby Championship golpeado tras la categórica derrota sufrida ante Sudáfrica por 35 a 17, en tanto Los Pumas también habían perdido, pero haciendo un gran partido ante los All Blacks por 20 a 16. En Brisbane, el equipo de Ledesma estuvo desconocido y no inquietó a los Wallabies quienes con muy poco sacaron su ventaja de los errores argentinos y ganaron con justicia por 16-10, informó Infobae.

Ambos entrenadores introdujeron cinco cambios buscando darle descanso a algunos y rodaje a otros; pensando en el mundial, pero sin descuidar este partido, ya que el vencedor quedaría con chances para la última fecha del torneo.

Por el lado Wallabie, Michael Cheika hizo ingresar a Scott Sio por James Slipper en la única modificación de su pack. Además renovó la pareja de medios e hizo ingresar a Will Genia y Christian Lealiifano en lugar de White y Foley, y en los tres cuartos Marika Koroibete reemplazó a Petty y Kurtley Beale a Banks. Por su parte Mario Ledesma no se quedó atrás y probó con "los europeos" Facundo Isa y Santiago Cordero en reemplazo de Javier Ortega Desio y Matías Orlando respectivamente, que fue al banco y le dejó su lugar a Matías Moroni como centro. Además, Julián Montoya reemplazó al lesionado Creevy, mientras que Tomás Lezana ingresó por Marcos Kremer y Joaquín Tuculet por Emiliano Boffelli.

De esa forma ambos equipos salieron a jugarse enteros en el Suncorp Stadium de Brisbane en el cierre de la segunda fecha del torneo, más teniendo en cuenta el empate de Sudáfrica y Nueva Zelanda en el partido que los antecedió, con lo cual el ganador llegaría con chances a la última fecha del torneo.

Un arranque parejo y Australia tomando riesgos

La salida de Nicolás Sánchez luego del pitazo del árbitro neozelandés O´Keeffe sirvió para arrancar el match, la respuesta de Australia llegó ante la presión argentina y fue line out en ataque para el equipo de Ledesma. La pelota no salió limpia y así Australia la recuperó. La respuesta de los Wallabies fue a fondo, con intensidad y Lezana consiguió frenar el peligroso avance local. Luego fue el capitán Pablo Matera quien repitió la acción de pesca en la siguiente jugada. Así se fueron los primeros cinco minutos con el partido que mostraba un equipo que se jugaba a fondo y otro que esperaba su momento para contraatacar.

A los diez minutos llegó la apertura del marcador tras un penal argentino, el apertura Christian Lealiifano sumó su primer penal y puso el score (3-0). Los Pumas no se sentían cómodos y los Wallabies comenzaban a dominarlos con mucha velocidad y tomando los riesgos de ir en ataque. Los dos equipos seguían con imprecisiones, sin controlar la pelota en ataque; pero bien en defensa y con tackles terribles como alguno de Matera o Moroni por el lado de Los Pumas. Los de Cheika seguían con la iniciativa y los argentinos esperaban su momento cuando el reloj marcaba la mitad del primer tiempo.

Los Pumas y una mejora parcial que no les alcanzó

Una buena corrida de Moyano que se cortó por el medio no prosperó, porque le hicieron volar la pelota y perder el control cuando parecía que podía llegar el try de Los Pumas, y tras cartón Australia que cometió un penal para que el tucumano Nicolás Sánchez con su acierto a los palos igualara el partido en 3, en 25 minutos de juego . En la siguiente Moroni se cortó con una buena corrida, en la más clara para el equipo de Ledesma que no pudo anotar por muy poco; porque se pasó Tetaz Chaparro y así zafó Australia.

Errores por ambos lados, demasiados; para un partido intenso y parejo. Los Pumas comenzaban a equilibrar el dominio inicial de los wallabies e iban a jugar a su campo, mientras los locales esperaban su momento para contraatacar. Los roles se habían cambiado a los 30 minutos. Hasta que a los 32 y luego de un scrum favorable a los wallabies aparecieron los veloces wingers locales, el pasamanos que llegó a Reece Hodge para apoyar el primer try del partido. La conversión de Lealiifano puso el 10 a 3 parcial para Australia. El equipo de Cheika en la siguiente y tras la salida, fue otra vez por un nuevo try, pero la defensa argentina respondió bien.

Volver a empezar para Los Pumas, que otra vez habían perdido el control del juego, fallaban en el primer tackle y necesitaban ser más finos en ataque para poder llegar al try que tanto buscaban desde el inicio. Así se fue el primer período con el triunfo local.

En el segundo tiempo, más diferencia de los Wallabies

El arranque del segundo tiempo fue con cambio de pilar en el equipo de Cheika (Tupou por Kepu) y penal del scrum argentino, para que Lealiifano estire la diferencia al convertir (13-3) en tres minutos de juego. A los 7, Cheika metió otro cambio en su primera línea, Slipper por Sio, y el local que seguía manejando el control del encuentro ante un desconocido equipo argentino que no solo no conseguía la pelota, sino que tampoco hilvanaba ninguna acción de importancia para desnivelar la defensa wallabie. A los 10, un nuevo penal cometido por el scrum de Ledesma y el apertura local que sumó tres puntos más para dejar el score 16 a 3 y tras ello irse aplaudido. Toomua reemplazó al goleador australiano. Mario Ledesma también movió el banco e hizo ingresar a Herrera, Alemanno y Vivas por Figallo, Lavanini y Tetaz Chaparro buscando despertar a Los Pumas, que seguían desconocidos; con demasiados errores propios e imprecisiones en la toma de sus decisiones, no presionando a su rival y dejándolo hacer a su antojo. De esa forma Australia estaba cómodo, respetaba su plan de juego y esperaba su chance

Una reacción que llegó muy tarde

Los Pumas iban por inercia, con Tito Díaz Bonilla, ahora, al mando de la conducción tras la salida de Sánchez. El equipo seguía igual, sin ideas, equivocando el camino y Australia lo esperaba sólido, defendía cerca de su ingoal y buscaba su momento para salir de pelota recuperada y volver a anotar para liquidar el pleito. Así transcurrían los minutos, sin conseguir esa reacción buscada, con una frustación visible en el rostro de los jugadores argentinos. Más cambios para buscar descontar (Orlando por Moroni, Leguizamón por Matera y Ezcurra por Cubelli), pero nada sucedía y Cheika aprovechaba también para probar variantes entre sus suplentes, al ver que Los Pumas no reaccionaban.

Hizo su debut Santiago Socino a diez del final (jugador 863 de Los Pumas) por Medrano y Argentina fue a dejar todo por el descuento. Con su maul a fondo y tras un line Facundo Isa llegó por fin al try para descontar. Díaz Bonilla logró convertir y dejó el score 16 a 10 con menos de seis minutos por jugar. Los Pumas estaban en partido, aunque muy lejos de su juego. Tras cartón llegó un penal para que Australia lo defina, pero Toomua falló y le dejó una chance más al equipo de Ledesma con tres minutos por delante. Pero Los Pumas siguieron como durante toda la noche, fueron a jugar al campo australiano pero sin peso, ni ideas y en la contra los wallabies fueron a fondo para definirlo. Knock on de Moyano en su defensa y scrum para Australia en cinco yardas argentinas como la última pelota del match. El equipo de Cheika sacó el scrum y la pateó afuera para terminar de esa forma un partido que fue de escaso vuelo y llevarse el triunfo.

Para Los Pumas dejó un sabor amargo, este partido fue la contracara de lo realizado el último sábado ante los All Balcks y ahora quedará la parada de Salta el próximo 10 de Agosto para cerrar un Championship, ya sin chances, y demostrar que esta solo fue una mala noche.

También para definir el equipo pensando en Japón, que seguramente luego de lo realizado esta noche en Brisbane para su entrenador Mario Ledesma será un exigente desafío y un nuevo rompecabezas para armar.

La síntesis del partido

Australia (16): Kurtley Beale; Reece Hodge, Tevita Kuridrani, Samu Kerevi y Marika Koroibete; Christian Lealiifano y Will Genia; Isi Naisarani, Michael Hooper (c) y Lukhan Salakai-Loto; Rory Arnold y Izack Rodda; Sekope Kepu, Folau Fainga'a y Scott Sio.Entrenador: Michael Cheika

Cambios, ST: 1 minuto, Taniela Tupou por Kepu; 8, James Slipper por Sio; 11, Matt Toomua por Lealifano; 18, Tolu Latu por Fainga'a; 20, Rob Simmons por Arnold y Nic White por Genia; 26, Luke Jones por Salakai-Loto; 29, James O'Connor por Kuridrani, y 35, Naisarani por Rodda.

Argentina (10): Joaquín Tuculet; Santiago Cordero, Matías Moroni, Jerónimo de la Fuente y Ramiro Moyano; Nicolás Sánchez y Tomás Cubelli; Facundo Isa, Tomás Lezana y Pablo Matera (c); Tomás Lavanini y Guido Petti; Juan Figallo, Julián Montoya y Nahuel Tetaz Chaparro. Entrenador: Mario Ledesma

Cambios, ST: 11 minutos, Ramiro Herrera por Figallo y Matías Alemanno por Lavanini; 14, Mayco Vivas por Tetaz Chaparro; 21, Joaquín Díaz Bonilla por Sánchez; 25, Matías Orlando por Moroni; 26, Juan Manuel Leguizamón por Matera; 29, Felipe Ezcurra por Cubelli, y 30, Santiago Socino por Montoya.

Primer tiempo: 11 minutos, penal de Lealifano (Aust); 24, penal de Sánchez (Arg), y 32, try de Hodge convertido por Lealifano (Aust). Resultado parcial: Australia 10 vs. Los Pumas 3

Segundo tiempo: 3 y 10 minutos, penales de Lealifano (Aust), y 33, try de Isa convertido por Díaz Bonilla (Arg).

Estadio: Suncorp Stadium, de Brisbane

Árbitro: Ben O'Keeffe (Nueva Zelanda)

Asistentes: Paul Williams y Brendon Pickerill (Nueva Zelanda)

TMO: Ben Skeen (Nueva Zelanda)