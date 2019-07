“Hoy con la comida estamos igual que Venezuela”

La precandidata a vicepresidenta de la nación por el frente TODOS, presentó “Sinceramente”, libro de su autoría en San Martín y aprovechó la ocasión para dar un discurso sobre la situación económica del país y criticó la gobernación del actual presidente.

“Si estas políticas siguen cuatro años más, no van a quedar ni pasas de uva. Eso es maltrato, que la gente no pueda comer en un país como Argentina, que produce comida para 400 millones de personas, es maltrato”, aseguró la ex mandataria.

Ante un importante público Cristina Fernández se atrevió a comparar la situación económica del país con la de Venezuela, haciendo hincapié en materia alimentaria, con los datos que brindó la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

Otra de las frases resonantes fue “En el 2014, Argentina había llegado a estar entre los países de hambre cero y ahora estamos con problemas alimentarios”.

La presidenta siguió la polémica con respecto a el desmedido aumento de los precios y con respecto a las segundas marcas, consideras hoy en día las más consumidas, las mencionó como ya lo había hecho en sus declaraciones “Pindonga” y “Cuchuflito”.

“Los hijos del presidente y de la gobernadora, ¿toman leche que no es leche o toman leche de la buena?”, se preguntó irónicamente, rematando con la frase “Que la gente no pueda comer en la Argentina es maltratato”.

La presencia de la actual senadora también fue motivo de apoyo a la candidata a la gobernación de la provincia de Mendoza Anabel Fernandez Sagasti, quien es acompañada en la fórmula por Jorge Tanús.