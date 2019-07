Infecciones respiratorias: continúa la Campaña de Invierno

El Ministerio de Salud Pública informa que se continúa con el seguimiento de las enfermedades respiratorias en el marco de la Campaña de Invierno y solicita a la población extremar medidas de prevención para evitar enfermedades respiratorias que resultan la principal causa de internación y consulta médica, especialmente en menores de 5 años y personas mayores de 65.

Desde la coordinación de Epidemiología de la Provincia, se informó que a la fecha se registraron 868 casos de virus sincicial respiratorio (VSR), el de mayor circulación todos los años que causa infecciones en los pulmones y en las vías respiratorias de los bebés y los niños pequeños.

Del total de los casos, 428 se registraron en bebés menores de 6 meses; 162 entre los 6 y 11 meses; 135 en niños hasta los 2 años.

Por otra parte, desde el 1 de enero a la fecha, son 123 los casos de gripe. En todos los casos se trata de gripe estacional (Influeza A H3N2), no se ha notificado ningún caso de la cepa pandémica H1N1 (la que generó la pandemia en 2009), a diferencia de los que está ocurriendo en otras provincias, donde ya hay circulación de esa cepa.

A la fecha no se notificaron fallecimientos por la enfermedad en Salta.

Salas de Internación Abreviada

Asimismo se recuerda a la población que en los centros de salud de Capital como del Interior de la Provincia, se encuentran habilitadas las Salas de Internación Abreviada (SIA) con el fin de brindar atención temprana a pacientes niños con síntomas de infección respiratoria aguda baja (IRAB), con lo cual se disminuye la progresión a gravedad del cuadro, se descomprimen las guardias y se evita la hospitalización.

Desde el 1 de enero a la fecha se asistieron en las SIA más de 5900 niños, en su mayoría menores de 1 año. Durante la última semana, se registraron 379 asistencias, de las cuales más de 100 son menores de 2 años.

Vacunación antigripal

La responsable del Programa de Inmunizaciones, Adriana Jure, se refirió a los índices de vacunación antigripal y destacó los porcentajes de cobertura alcanzados en la provincia los cuales superan la media nacional de personas inmunizadas.

Jure especificó que en cuanto a la cobertura por grupos, se notificó que los niños de 6 a 24 meses alcanzaron el 71% de cobertura; en embarazadas, 54%; en equipo de salud el 100%, en personas mayores de 65 años el 63% y en las personas de 2 a 64 años con enfermedades crónicas, 46%.

Se recuerda que las personas que tienen factor de riesgo están a tiempo de vacunarse, y que está inmunización está disponible en todos los hospitales, centros de salud y puestos sanitarios de toda la Provincia.

Medidas de prevención

Asimismo, para evitar estas patologías, las autoridades sanitarias aconsejan reforzar el cuidado personal y del hogar:

-Lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir al baño o cambiar pañales.

-Ventilar todos los ambientes a diario.

-No fumar en espacios cerrados y mantener los ambientes libres de humo.

-No auto medicarse. El consumo de remedios sin receta puede producir intoxicación y ocultar los síntomas de la enfermedad, dificultando el diagnóstico correcto y empeorando el cuadro clínico.

-Mantener reposo en el hogar mientras continúen los síntomas.

-Cubrirse la boca al toser o estornudar con un pañuelo descartable o con el pliegue del codo para evitar contagiar a otros.

Si hay bebés o niños pequeños en la familia, Salud Pública solicita:

-Lavarse las manos antes y después de atender a tus hijos y también lavarles a ellos las manos.

-Llevarlo periódicamente al control médico.

-Acostar SIEMPRE al bebé boca arriba.

-Darle la teta al bebé al menos hasta los 6 meses e incrementar la lactancia materna en caso de que el bebé se enferme y tenga pérdida de apetito.

-Evitar el abrigo excesivo y el uso de frazadas o mantas que lo puedan sofocar.

-No dar medicamentos sin receta, ni remedios caseros o tés de ningún tipo.

-Tener presente que un bebé necesita atención médica cuando

*Respira rápido y con silbidos o ronquidos.

*Se le hunde el pecho al respirar.

*Presenta decaimiento y rechaza el alimento.

*Tiene alta temperatura corporal (+ de 38ºC).

*El riesgo es mayor si tiene menos de 3 meses, tiene bajo peso o es prematuro.