Sin Vueltas con Pablo Kosiner: “Es una elección de convicciones, puede construir una etapa fundacional”

La grieta para las elecciones presidenciales se ha profundizado en las últimas semanas. En consecuencia, los precandidatos a legisladores nacionales que acompañan el frente de Consenso Federal, como Pablo Kosiner, tienen la importante tarea de dar a conocer el modelo de país que proponen Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey.

Una propuesta distinta es medio de la polarización

“Esta elección es una elección de convicciones, puede llegar a construir una etapa fundacional de algo nuevo en la política argentina, claramente si uno define su posición por conveniencias personales podría haber estado por algunos lugares de la grieta, pero estoy convencido, como muchos dirigentes, que en algún momento había que empezar a construir una opción política diferente que cierre la grieta y convoque a la unidad nacional” aseguró Pablo Kosiner, el precandidato a diputado nacional por Unión por Salta en Sin Vueltas de InformateSalta (Domingos 21.30 por Somos Salta).

Kosiner aseguró que desde hace tres años se trabaja para consolidar este espacio que busca recomponer el diálogo, pero sin dejar de reconocer la grieta existente entre el macrismo y el kirchnerismo. “A muchos sectores de poder la grieta le es funcional para que nadie cambie. No es la pelea entre el pasado y el presente, es la posibilidad de que la Argentina construya un futuro distinto para todos, la gran diferencia es que Macri plantea voténme a mí para que no vuelva Cristina y el kirchnerismo dice voténnos a nosotros para que no vuelva a Macri y no nadie le habla del país que necesitamos” indicó el precandidato a diputado nacional.

En este marco, señaló que Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey están planteado un país más desarrollado con base en la economía real. “Lavagna dice que lo primero que hay que hacer es convocar a un gran Consejo Económico Social, más o menos, lo que se hizo después de la crisis del 2001. No veo al macrismo ni al frente de Todos en su diálogo convocar al otro a colaborar” dijo Pablo Kosiner.







La traición de un peronista

El cambio de espacio político de Miguel Ángel Pichetto para Pablo Kosiner no colabora para la unidad nacional como pretendió el frente que lidera Mauricio Macri. “Cuando uno habla de convocar al diálogo hay que convocar al que piensa distinto y conformar un nuevo espacio no solo político electoral, convocar a Pichetto a un espacio político electoral no resuelve el problema de la unidad de los argentinos” manifestó en Sin Vueltas de InformateSalta.

Además, el actual diputado nacional aseguró no entender la postura del precandidato a vicepresidente. “Luego de lo que dijo Pichetto de Macri sobre lo que representaba el gobierno de Macri, es muy difícil hoy entender que no es solamente una conveniencia, Pichetto le era muy difícil ser reelecto como legislador y creo que encontró una salida a una situación personal. Uno puede cambiar de opinión desde una valorización política, el problema es cuando hiciste acusaciones personales muy fuertes vinculados a hechos delictivos y de repente cuando te ofrecen un cargo ya no existe más”.







Las propuestas para la reelección

El precandidato a diputado nacional por Unión por Salta busca renovar su banca por cuatro años más no solo para defender los intereses de la provincia en el Congreso Nacional sino fundamentalmente porque hay “un proyecto de país que hay que terminar de construir”.

“En estos cuatro años hemos trabajado desde este interbloque de mucha gestión desde el Congreso. No fui al Congreso a calentar una banca, fui a trabajar en esta última etapa coordinado los procesos de negociación y diálogo de todos los gobernadores peronistas. Creo que se demuestra que cuando uno trabaja se puede hacer”.

Kosiner agregó que su próxima labor parlamentaria tiene que ver con contribuir con una nueva etapa política de la Argentina de la mano con la fórmula Roberto Lavagna – Juan Manuel Urtubey, con el objetivo no tan lejano de una candidatura presidencial para el gobernador de Salta. “Yo quiero seguir defendiendo a la provincia desde lo concreto y no desde lo discursivo, sé que como gestionar los fondos”.







Educación, Trabajo y Salud, los pedidos de los salteños

Luego de un informe especial de InformateSalta sobre qué es lo que piden los salteños a sus precandidatos a diputados nacionales, el precandidato por Unión por Salta sostuvo que el Estado que se ha retirado de la organización de la sociedad, que debe cumplir en la calidad del sistema educativo, en lo que es la orientación de la situación económica general, del manejo de la macroeconomía para garantizar desarrollo y productividad para que haya trabajo.

“No lo va a resolver solamente el Congreso si no hay un cambio de gobierno o modelo económico que tenga otra visión. Por más voluntad que tenga el Congreso necesita el respaldo de un gobierno que tenga un modelo definido. Claramente la gente esta demandando otro modelo de organización social económica donde el estado este más presente” aseguró Pablo Kosiner por Sin Vueltas de InformateSalta.

En cuanto a una posible reforma laboral, Kosiner aseguró que para un cambio de este tipo se necesita que el país esté en crecimiento. “Cualquier discusión en materia laboral necesita realizarse en una etapa de crecimiento del país, en una etapa de recesión lo que urge es parar los despidos y reactivar la economía. Una vez que la economía crezca podés plantear el blanqueo laboral. Creo que el sector que genera trabajo debe tener condiciones mas favorables y menos costos internos y eso hay que discutirlo en una reforma tributaria y hay que asociar al sistema educativo a los nuevos mercados laborales”.







El pase de Lucas Godoy al frente de Todos

“Yo puedo no compartir posiciones políticas pero debo respetarlas. Lucas venia hace tiempo no muy presente en nuestro espacio político, no así Santiago (Godoy) que además estaba más activo. Yo respeto las decisiones de cada uno aunque no las comparta. Lo único que pido es sinceridad en los planteos, se está o no se está” explicó contundentemente Kosiner ante la consulta sobre la salida del diputado provincial del frente oficialista.

Finalmente, Pablo Kosiner en Sin Vueltas de InformateSalta calificó a las próximas elecciones como fundacionales para el país, ya que, se pone en juego una nueva visión de la Argentina. “Esta etapa es para los que estamos convencidos que no hay que mirar encuestas ni conveniencias personales, sino que hay que apostar algo diferente en nuestro país. Creemos que hace falta una alternativa diferente al kirchnerismo y al macrismo”.