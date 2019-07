VIDEO: Sin escrúpulos, agredió a una nena de 4 años para robarle una tablet

Rocío Zarate es vecina de Orán e indignada por la situación que le tocó vivir a su pequeña de 4 años en manos de un delincuente el día sábado en la noche publicó en Facebook:

"Anoche estábamos en una cena familiar, mis hijas, primitos y sobrinos jugaban en la parte de adelante de la casa al lado de la puerta, hasta que este muchacho se acerca a preguntar si conocíamos a un tal Domínguez, mí mamá le dice q no, en el barrio no. Mí vieja se queda mirándolo hasta que se va, en un descuido este hdp vuelve y se va contra mí nena de 4 años quitándole la tablet pegándole en la nariz y boca, solo para quitarle la tablet estando todos niños no mayores a 12 años jugando. Como pueden ser tan hdp de meterse con niños”.

Continuando en su relato la mujer contó que lograron retenerlo, previa intervención de toda la familia, pero el sujeto se autolesionaba. Ya fue radicada la denuncia policial.

Mirá la publicación de la mujer