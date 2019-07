Zottos negó haber agredido o insultado a un árbitro: “Buscan difamarme”

Tras ser acusado de agredir y/o insultar al árbitro durante el partido de básquet juvenil entre Villa Belgrano y Gimnasia y Tiro, el diputado nacional Andrés Zottos, en diálogo con InformateSalta, negó totalmente los hechos y aseguró que se trató de una campaña difamatoria.

En la oportunidad, sostuvo que desde algunos sectores y medios en especial, buscan manchar su imagen de alguna manera ya que no tienen nada para criticarle de su actividad como político. “A mi no me van a encontrar absolutamente nada”, sostuvo.

#FinalU15 Por estas agresiones se suspendió el segundo partido de la final, lo ganaba GYT a Villa Belgrano y el Diputado Nacional @AndresZottos entra. Al cancha agrediendo al arbitro y a una mujer. pic.twitter.com/mGDNMKQZ8z — Realidad Deportiva (@real_deport) July 27, 2019

También reconoció que cometió un error al ingresar a la cancha pero aclaró que reaccionó como cualquier padre lo haría al ver a su hijo tendido en el suelo, sin la presencia de un médico o alguien que intente asistirlo. “No está bien que yo haya entrado porque nadie puede entrar a una cancha de juego, pero si no tenés la asistencia médica, y vos lo ves a tu hijo tirado, no podés quedarte sentado”, dijo.

Zottos explicó que lo único que hizo fue pedirle al árbitro que mediara para que el juego no se volviera violento. “El chico que golpea malintencionadamente a mi hijo ya había hecho otro falta anteriormente fuerte, me preocupa que avalen la violencia, si vos no lo sancionás, estamos avalando cualquier foul violento”, indicó.

Por último, aclaró que su hijo se encuentra en buen estado, pero será sometido a estudios para descartar cualquier tipo de secuela. “Si hubiera caído de nuca, no estamos contando la historia", finalizó.