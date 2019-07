Fuertes rumores de una nueva denuncia contra un cura en Tartagal

Policiales Hace instantes

Un ex seminarista acusó a un párroco de Vª Saavedra por acoso y abuso sexual, hechos que al parecer conocía el ex Obispo Gustavo Zanchetta pero por lo que no hizo nada y lo nombró su “formador personal”. Los abusos habrían ocurrido entre 215 y 2017.