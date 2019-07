Cande Tinelli, sobre los incidentes en la Rural: "¿Qué más esperaban de los gauchos?"

"No me vengan con lo de la tradición", le pidió la cantante a sus seguidores, en referencia al violento episodio que se desató tras la irrupción del grupo de veganos en medio de un concurso de doma de caballos.

Cande Tinelli, férrea defensora de los derechos de los animales, se metió en la polémica que se desató en la quinta jornada de la Exposición Rural de Palermo, cuando un grupo de veganos interrumpió un concurso de doma de caballos y fueron golpeados por los gauchos en un clima de tensión y violencia. En su cuenta en Twitter, la cantante replicó algunos mensajes de otros usuarios y luego expresó su opinión.

"Hoy compañeros activistas hicieron una intervención pacífica en La Rural y, como esta gente siempre va a ser agresiva, les tiraron los caballos encima y les pegaron. Hay heridos. Esto es tortura disfrazada de espectáculo. Muchas gracias por estar ahí", escribió el usuario @anndygarciaa1, que fue retuiteado por Cande.

"Por más valientes como ellos. Esto es un cambio. Les guste o no sería todo diferente si los animales eligieran eso. Ellos no eligen nada, por eso lo de respetar las opiniones de otros aquí no entra en juego. ¡Con los animales, no!", fue el otro mensaje que replicó Lelé, como se la conoce en el ambiente musical.

Junto a una imagen de un gaucho montando un caballo, la hija de Marcelo Tinelli redactó su propio mensaje y dejó en claro su postura: "Y sí, así son… ¿Qué esperaban de los gauchos más que la agresión? Justamente su ’tradición’ es toda la violencia junta. Les rompen la boca con las riendas, los cagan a espuelazos y ni hablar del rebenque, con el que les pegan en la grupa de lado a lado".









La joven, que además es vegetariana – y "casi vegana", según sus palabras– concluyó, con otro breve mensaje: "No me vengan con lo de la tradición. Posta, estamos en el 2019. Actualización, por favor. Saludos".

El domingo por la tarde, en la quinta jornada de la Exposición Rural en Palermo, mientras se realizaba uno de los eventos en la plaza principal, un grupo de decenas de ambientalistas irrumpió en la escena y exhibió carteles de protesta contra la explotación y la comercialización de los animales. La manifestación fue repudiada por la mayoría de los presentes, por lo que un grupo de gauchos optó por montar sus caballos y echar a los protestantes del lugar en un clima de tensión y violencia.

Muchos de los presentes, que prepararon durante meses a sus caballos y otros animales para el evento más importante del año, interpretaron la interrupción como un insulto y decidieron echar a los protestantes a la fuerza.



La tensión duró unos pocos minutos pero fue elocuente. Los silbidos que bajaron de las tribunas cuando los manifestantes comenzaron su intervención se transformaron en aplausos, al momento en que los gauchos con sus caballos los empezaron a echar de la plaza.

Así, durante las horas siguientes se registraron protestas desde ambos lados en las redes sociales: los ambientalistas denunciaron haber sido golpeados y escupidos por los presentes en La Rural, mientras que desde la comunidad ganadera se criticaba que los manifestantes no tenían idea del tiempo de preparación y esfuerzo que demandó la presentación en el predio de Palermo.