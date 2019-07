Veganos interrumpieron una exposición rural: "Tenemos que empezar por el respeto, no pueden manifestarse sin respetar nada"

Luego de que el día domingo en la tarde la Exposición Rural de Buenos Aires se vieran empañada con el ingreso de un grupo de Veganos que generó hechos de violencia en el predio, InformateSalta buscó la palabra de algún referente del guachaje salteño.

El presidente de la Asociación Tradicionalista de Güemes, Francisco Aráoz dijo: “Si quieren ser veganos que sean veganos, yo no obligo a nadie a comer carne pero no me obliguen a no comerla. Argentina fue ´el granero del mundo´ y dejar la actividad agrícola-ganadera es algo impensado".

Para el referente del gauchaje salteño se ha caído en un libertinaje total, donde se quieren imponer ideas, sobre las costumbres y tradiciones. “Si alguien quiere ser vegano que lo sea, si alguien quiere tener una vaca como mascota, y bueno evidentemente nunca ha tenido una vaca, por eso no sabe que no puede ser una mascota. El hecho de pensar que la vaca o caballo pueden llegar a vivir de una vida romántica como la que plantean ellos, es porque que nunca en su vida han tenido contacto con animal de este tipo. Hablan absolutamente desde el desconocimiento de lo que es una actividad productiva” sostuvo.

Criticó el hecho de que este grupo, como otros tantos, salgan a manifestarse en contra de todo cuando no tienen un conocimiento real de la vida de campo o agrícola en este caso.

“Es muy fácil salir a manifestarse en contra de absolutamente todo, filmándose con celulares que son 100% minería, vistiéndose con 100% minería y agricultura, viviendo en calles de Buenos Aires donde no tienen calles de tierra y nos hablan de las enfermedades del desmonte y de la tierra y de no sé cuantas cosas, cuando ellos en su vida a producido nada”.



Un retroceso para la sociedad

El referente de la Asociación Tradicionalista de Gauchos contó a InformateSalta que mientras Jesús María ha hecho cambios para cuidar al jinete y al caballo, como que el jinete esté con casco, que los palenques tengan protectores para que no se golpeen, este tipo de acciones es una involución total.

Por último, Aráoz dijo que si bien no está de acuerdo con la reacción de los gauchos ese día no sabe cómo hubiese reaccionado él en el lugar y responsabilizó al Estado por la falta de seguridad como la que se vive a diario.