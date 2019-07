Marian Farjat: “Tuve que vender el Audi, está imposible”

Con una imagen bastante renovada, pero siempre sensual y divertida, la ex Gran Hermano, Marian Farjat cuenta que se alejó un tiempo de los medios para abocarse a un nuevo proyecto laboral… ¡lanzarse como cantante! Y mientras posa con poca ropa luciendo su nueva delantera, asegura estar soltera, sin tener más contacto con su ex novio, Brian Lanzelotta, y confiesa que a menudo es ella quien encara a los chicos que le gustan. ¡Va al frente!… y ahora le pone el pecho a la vida.

–¿Hacia dónde apuntás la carrera artística?



–Ahora estoy enfocada en la música, pero amo la tele. De hecho, me gustaría volver a conducir en algún momento. Siempre estoy lista para la tele.

–¿No eras DJ?



–Con mi hermana Yasmín fuimos juntas DJ, Las Farjat, con un dúo con el que durante dos años viajamos a todo el interior del país, y fue una experiencia hermosa, pero ahora le di un stop a eso para poder grabar un disco, que es mi nueva meta.

–¿Te operaste las lolas?



–Me puse 425, pero a eso se le suman los 90 que ya tenía. La operación de aumento de busto fue como un capricho más que nada. Porque la realidad es que adelgacé muy de golpe y sentía que ya no tenía las lolas de antes, las extrañaba y me las hice. Ahora están re grosas de nuevo.

–En el rostro también estás un poco cambiada. ¿Tenés muchas cirugías hechas?



–Me hice las lolas, la nariz y me retoqué la boca, nada más. ¡Pómulos no!, pero muchos me preguntan si me los hice. Pasa que siempre tuve pómulos, sólo que ahora, al tener la cara más flaquita, se marcan más.



–¿Seguís con la changa de vender tu ropa?



–¡Ya no hago showrooms! Más bien era feria americana. Así le decía yo, y lo hice para hacerme unos manguitos, como una changa. Obvio que también he donado mucha ropa varias veces, porque soy agradecida con la vida. Entonces me gusta devolver a la gente que necesita lo que recibo o lo que la vida me da. Y me gusta hacer ferias porque vienen mis fans… ¡y es lindo ver el amor que dan! Son muy fieles.

–¿Hablás con Brian Lanzelotta?

–No, ya no hablamos más. En lo personal estoy bien y tranquila.

–¿Sos de ir al frente si algún chico te gusta?

–Sí. Los hombres se asustan un poco cuando me ven.¡Soy de encarar más yo! Soy muy caradura. Cuando uno me gusta en serio, voy y busco la excusa para hablarle. Me pasó mucho…

–¿Seguís en contacto con los ex GH?

–Con Romina Malaspina, Matías Schrank, Mariano Berón y Maypi quedé amiga. Haría un reencuentro con chicos Gran Hermano. ¡Un día en la Casa! Estaría bueno, se extraña esa locura.

–¿Te cuesta mantenerte económicamente?



–Vivo sola hace cuatro años ya… ¡y cuesta mantenerse! La verdad es que son muchos gastos y está todo muy caro. Hay mucha inflación. Yo digo #hayqueahorrar. Debo admitir que este año fue complicado, tuve que vender mi auto, tenía un Audi A1 y se me hizo imposible mantenerlo, y eso que trabajo un montón, ¡pero no hay plata que alcance! Así que, productores que estén interesados en contratarme… ¡acá estoy! (se ríe). Si no fuese por los canjes, la verdad no sé cómo haría.