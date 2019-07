López Arias sostiene que “un juez no puede ser condenado por sus sentencias”

El repudio social que generó el sobreseimiento de un sacerdote acusado de abuso sexual, devino en que el procurador de la Provincia Abel Cornejo pida se investigue al Juez Adolfo Figuera y que se denuncie si es que cumple funciones irregularmente. Al respecto el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, Marcelo López Arias, se expida.

Por FM Aries sostuvo que: “Un juez no puede ser condenado por el contenido de sus sentencias, tiene derecho, en la medida en la que no haya una arbitrariedad, tienen que respetar. Su opinión uno puede no compartirla pero no se puede dejar de respetar”.







Sí reconoció que en la justicia existe un gran retraso en la designación de jueces, “lo ideal es que los juzgados funcionen a pleno y que el mecanismo de convocar a jueces jubilados sea una excepción. Lo ideal sería tener funcionarios a pleno”, reconociendo que Figueroa ocupa un cargo interino hace años.

“Yo no estoy culpando para nada al Doctor Figueroa a él lo llamaron y lo pusieron ahí, su opinión uno puede no compartirla pero no se puede dejar de respetar. En lo que tiene razón el Procurador es en que se deben cubrir los cargos, llamar los concursos, hacer las designaciones, hay muchos concursos pendientes”.