La obligó a tener sexo a cambio de un trámite: ella filmó todo

“Vos ya cumpliste”, con esa frase concluye el encuentro sexual entre quien sería el director del Registro Civil de Pico Truncado (LA) y una mujer de nacionalidad extranjera, quien aparentemente accedió a cambio de lograr la tramitación del documento para su residencia temporaria en la localidad.

Dicho así, pareciera tratarse de una situación de común acuerdo, sin embargo, esto bajo ningún punto de vista es una decisión autónoma de parte de la mujer, si se tiene en cuenta el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentra inmersa.



El video, que fue publicado en exclusiva por el portal ‘Truncado Informa’, muestra una pieza precaria donde hay una cama y dos personas recostadas sobre ella. El diálogo que se produce no deja lugar a dudas: La mujer le explica que está en tratativas de conseguir a un argentino para sellar una unión civil y lograr la residencia, que el hombre con el que iba a hacerlo se arrepintió porque volvió con la mujer y entonces había un dominicano que podría hacerle ese favor.

– No sirve-, le contesta él, que la asesora y le indica que el potencial falso futuro marido debe ser truncadense.



Este tipo de tratos es muy común entre las mujeres migrantes, que llegan a esta provincia buscando la manera de conseguir trabajo y, por lo general, enviar el dinero a sus familias que están en su país de origen.

Pero si bien pagarle a alguien para arreglar un matrimonio es una infracción migratoria causal de la expulsión, no es lo más grave del asunto. La ley penal castiga con prisión de seis meses a cuatro años al “abuso coactivo” por parte de una autoridad.

Sobre la cama revuelta y antes de vestirse, ella le cuenta que las mujeres de su país vienen a buscar trabajo, pero que en Pico Truncado tampoco están encontrando ‘oportunidades’ y le aclara que en otros pueblos muchas están trabajando “decentemente”.

– “Capaz que con DNI encuentro un buen laburo ¿viste?” –le insiste al director del Registro Civil para que cumpla con el acuerdo, tal como ella lo hizo.

Por otra parte, cuando el portal digital truncadense se comunicó con el funcionario para decirle que tenían el video, él lo negó y de no ser por la gravedad del asunto, el diálogo resultaría desopilante.

Medio: – ¿Entonces su respuesta es que usted no participó en ningún delito abusando de una persona a cambio de documentación?-

Funcionario: – No claro, yo tengo mi familia, no, no, no puede ser, es algo que han hecho, yo estoy seguro que han armado de la política… como uno anda trabajando en la política, te quieren ensuciar. No tengo relaciones con nadie y no tengo por qué andar teniendo relaciones y menos con dominicanas ¡están re locos!-



Medio: – Yo no dije dominicanas-.

Fuente: La Opinión Austral