Un sueño cumplido, la "Hormiga" Quiroga alcanzó la medalla de bronce

Ramón “Hormiga” Quiroga es un salteño de 21 años que con una prometedora carrera en el mundo boxístico, forma parte de la Selección Argentina y logró algo impensado, una medalla de bronce. El joven dialogó con InformateSalta.

“A los 14 a 15 años, comencé a hacer mi carrera como boxeador en mi pueblo en el departamento de San Ramón de la Nueva Orán. Estuve ahí con Juan Carlos Videla, que fue mi entrenador, mi formador que siempre me apoyó. Siempre me aconsejó para que no dejará el deporte. A partir de los 18 años cuando cumplí, me tuve que ir de ahí para Mendoza y entrené a junto a un gran entrenador, a Pablo Chacón que es mérito olímpico y campeón mundial" contó.

A partir de este momento comenzó a crecer boxísticamente lo que le permitió ser parte de la Selección Argentina. "Jamás pensé que iba llegar” sostuvo emocionado. Además, la "Hormiga" expresó que para lograr esta medalla de Bronce el entrenamiento fue muy duro y que por eso siente este premio como si fuese el Oro.

“Fue algo muy duro, a principio de enero comenzamos a concentrarnos en mi objetivo, que era clasificar, tuvimos en algunas viajes, en Brasil, en Europa, parte de Hungría, Bulgaria y Grecia. De ahí nos fuimos a México para hacer la preparación y de ahí para la clasificación que se realizó en Nicaragua. Logramos la clasificación que era lo más importante. Luego tuvimos un viaje a la India para seguir con la preparación que teníamos, previsto para los Juegos Panamericanos y terminamos un mes en Buenos Aires ajustando los detalles" agregó el joven salteño.

Luego de caer ayer ante su rival, al que consideró muy bueno, analiza que cada vez está más cerca de su objetivo, el podio.

"Me voy contento por la Medalla de Bronce que logré. Fue algo muy importante que siempre lo soñé de estar en un Juego Panamericano. Es algo muy hermoso deportivamente. Me voy feliz de acá con la medalla de bronce, para mí sería la de Oro porque cada día que entrené, cada día del sacrificio que hice para poder lograr estar acá, para mí valió mucho la pena”.

Por ultimo Ramón aprovechó para saludar a su gente en Salta: “Me gustaría mandarle saludo a toda la gente de Salta, a Orán que siempre me hacen el aguante” concluyó.