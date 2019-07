El periodista Diego Jáuregui será candidato a concejal de “Todos x Salta”

Si bien nunca transitó por el camino de la política, a través de los medios de comunicación, el periodista Diego Jáuregui, se vinculó con diversos funcionarios y políticos.

“Siempre me gustó la política, si bien nunca hice nada específico pero estuve ligado a través de los medios y mi viejo fue concejal en 1992, lamentablemente murió a los 6 meses de estar en ejercicio. Él siempre me decía que hay que ayudar a la gente desde donde sea y yo siempre pensé hacerlo desde el lado de los medios. Ahora se dio la situación y el lugar”, contó en InformateSalta.

A partir de la convocatoria del creador de “Todos por Salta”, Ignacio Jarsún, el periodista se animó a sumarse al espacio con la intensión de contribuir con los proyectos y aportar un espíritu nuevo a la oxidada política salteña.

“Cuando me convocó Nacho Jarsún, me dijo que era un partido nuevo, que había gente joven, gente de los medios como Mónica Juárez, me animé a entrar. Uno muchas veces critica a los políticos pero me gustaría estar adentro. Yo estoy mucho de lado de la gente, en los barrios, en la calle, por mi profesión, sabemos lo que la gente necesita, que está cansada de los mismos de siempre. Me parece que es una buena oportunidad”, dijo el periodista.

El futuro candidato a concejal señaló que desde el espacio buscan “cambiar cosas de la política que vienen igual hace muchos años y se va a apuntar mucho a los jóvenes. Hay mucho para hacer en deporte, cultura, espectáculo, darles oportunidades para que salgan adelante, es un grupo desamparado que no tiene contención. Darles posibilidades de crecimiento, motivarlos”.