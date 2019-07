El estilo, la moda y los clásicos, desde el ojo de Matilda Blanco

Matilda Blanco, la asesora de imagen, productora y crítica de moda, visitó Salta, conversó con Wapas y brindó algunos consejos sobre estilo, moda y los clásicos que no pueden faltar en ningún guardarropa.

“Tu estilo propio no siempre va a estar de moda, es algo que vos conseguiste durante mucho tiempo, lo trabajaste, si vos tenes un estilo no todos los años va a ser ese el que está de moda. ” dijo.

En este sentido, recomendó reordenar el placard cada vez más seguido y donar todo aquello que no vamos a seguir usando. “Pensar que si hay cosas que durante 4 años no las usaste, es probable que no las vuelvas a usar nunca más. Y si no lo usas, ocupas lugar y no sirve de nada,” expresó.

Asimismo, se refirió a los básicos, a los que cada año se van incorporando nuevos e hizo hincapié en el uso de la zapatilla, calzado que se utiliza desde hace algún tiempo para casi todos los outfits. “Hay que aprender a armar looks, que es lo más difícil, pero se puede, así que por eso está bueno ordenarse y conocerse. Tomarse el tiempo antes para después no estar las corridas,” indicó.

