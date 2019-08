¡Y es actual! Apareció la foto más horrenda de Sol Pérez y todos se están burlando

Sol Pérez es uno de los íconos de sensualidad y todos hablan a diario de su belleza y envidiable figura. La rubia no escatima en poses jugadas y provocadoras para el placer de sus miles de seguidores que esperan ansiosos sus posteos para celebrar sus curvas.

Sin embargo, la sobri de Pérez sorprendió a todos con una publicación que (¿por qué habrá sido?) eligió difundir en Twitter en vez de su habitual cuenta de Instagram. La rubia desafió a todos sus followers publicando su foto más horrenda y alentando a sus fans a hacer lo mismo en un hilo.

Todos tenemos alguna foto en la que salimos mal y que no nos gusta. Te animás a compartirla?? La mejor tiene PREMIO! @showattack #abrohilo pic.twitter.com/atF0TWtYsj — Maria Sol Perez #lachicadelclima (@SolPerez) July 31, 2019

"Todos tenemos una foto en la que salimos mal y no nos gusta", escribió la chica del clima; "¿Te animás a compartirla?", desafió. Al instante llovieron los mensajes, burlándose de la rubia: "¿Esa es tu foto más fea?", "Vos no tenés fotos feas, no te gastes", "¿Es un chiste? ¡Esa foto no puede ser la peor que tengas!", fueron algunos de los comentarios.

A pesar de las burlas por su foto (que si la miramos de cerca, puede parecer un meme pero dista de ser "horrible"), los seguidores de la rubia también se entusiasmaron y compartieron sus peores fotos.