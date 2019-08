Por los incidentes entre sus hinchadas, Juventud jugaría solo con socios

Los incidentes entre la misma hinchada de Juventud, antes y después del partido ante Unión que jugó el Santo por el torneo de Liga Salteña, generó malestar en la dirigencia antoniana, que analiza jugar solamente con socios para evitar incidentes.

El presidente Gustavo Klik hará el último esfuerzo para fortalecer los lazos de amistad entre las facciones del Santo. Este no es solamente un deseo del dirigente, ya que la policía le exige a Juventud, mayor cantidad de efectivos policiales para poder resguardar a los hinchas que concurren a los partidos.

No obstante, esto significaría un costo económico, que Juventud ya no podría afrontar y por esta situación los partidos se jugarían a puerta cerradas. Todavía no se ha confirmado esta decisión, primero hablarán con los hinchas y después ratificarán o no la medida.