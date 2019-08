Una institución educativa fue exceptuada de contar con el plano de arquitectura

Se trata del Instituto Superior de Educación Profesional que no cumple con el retiro de fondo que determina la ley de edificación. La institución comenzó a brindar cursos pero no podía otorgar los certificados a sus alumnos por no contar con la aprobación de la obra.