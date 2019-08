Fue a hacerse un peeling químico y le quemaron la cara

“Una médica salteña me dejó la cara como un monstruo”, contó a InformateSalta Cintia Plaza, una joven de 38 años que fue víctima de una supuesta mala praxis en un consultorio estético. “Me hice un peeling químico con la médica Gabriela Yurquina y me quemó la cara”, denunció.

Las denuncias penales y civiles ya fueron realizadas por la joven, quien se encuentra en su casa encerrada hasta que la piel logre regenerarse. Mientras hace reposo y recibe ayuda psicológica contó todo lo vivido a InformateSalta el viernes pasado.

“Averigüé con quien hacerme un peeling químico, fue la primera y última vez en mi vida que me hago un tratamiento estético. Por la radio escuché que promocionaban a una médica especialista en estética y fui a hacer la consulta”.

“Gabriela Yurquina me recibió en su consultorio y me dijo que el tratamiento constaba de cuatro sesiones, todas graduales, se hacían una vez a la semana y tuvieron un costo de 3000 pesos, que pagué de forma adelantada”, detalló.

Cintia Antes del Peeling



No tuvo problemas durante las primeras dos sesiones, pero después de la tercera su vida cambió para siempre. “El viernes pasado fui a la tercera sesión, me puso un líquido amarillo, yo en ese momento no sentí nada. Después me dijo que me vaya a mi casa, que lo deje actuar y me lo saque antes de ir a dormir. Le pregunté cómo me lo sacaba y me dijo que así nomás con agua, que me lave la cara”.

La joven permaneció con el producto en la piel alrededor de tres horas, cuando se lavó la cara comenzó la tortura. “El agua hizo que se esparza el químico quemándome los ojos, las orejas y el cuello. En ese momento sentí dificultades para respirar, lo primero que pensé es que me estaba por resfriar. Pero comenzó un ardor insoportable” dijo a InformateSalta.

Al día siguiente Cintia amaneció con el rostro inflamado e irritado, pero igual fue a su trabajo, al ver que no mejoraba decidió ir a la guardia de una clínica privada. “Lo primero que me dijeron los médicos es que era posible una reacción alérgica, al ver que tenía las vías respiratorias inflamadas me tuvieron varias horas, me pasaron calmantes y corticoides porque el dolor era muchísimo y volví a mi casa”.

El certificado médico que le dieron en la clínica.





Esa noche no pudo dormir porque el dolor iba en aumento, al día siguiente se comunicó con la médica de la estética y pidió verla. Una vez en su consultorio “le volví a preguntar si no era una quemadura y me dijo que no, que fue una reacción alérgica, me puso un corticoides y me mandó a mi casa”.

Pero Cintia no se sintió segura y decidió volver a la clínica porque el malestar aumentaba. “Cuando llegué me vieron y los médicos coincidieron en que estaba peor, me internaron y un dermatólogo me diagnosticó quemaduras tipo A y A/B en el rostro. La médica me quemó”, sentenció.

Permaneció internada hasta que la estabilizaron y le dieron el alta. “Estoy en mi casa, a oscuras con la piel a carne viva. Ya hice todas las denuncias, esta médica me quemó la cara y no puede quedar como si nada, voy a pedir que le suspendan la matrícula”, aseguró a InformateSalta.