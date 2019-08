Pánico y temor por llanto de un "bebé fantasma" en Luján

Los gritos desgarradores de un recién nacido perturban y preocupan a vecinos de la ciudad bonaerense de Luján, que realizan una intensa búsqueda en las inmediaciones de vías del tren Sarmiento.

Si bien algunos quieren encontrar con vida al menor, otros aseguran que es imposible que el pequeño siga llorando desde hace días y creen que se trata de un suceso paranormal similar al de "la llorona", el alma en pena de una mujer que enloquece incluso a los animales con su llanto desconsolado. Bomberos trabajaron en el lugar pero no lograron hallar nada.

A poco más de un kilómetro de la Basílica Nuestra Señora de Luján, en la calle Flores y avenida Intendente Pascual Simone, cerca de las vías por las que pasa el Tren Sarmiento, vecinos intentan determinar de dónde proviene el llanto de un pequeño que comenzó a escucharse el martes a la madrugada y todavía no cesa.

"Un bebé no puede estar tanto tiempo llorando en la intemperie, se hubiese descompensado por las bajas temperaturas, el hambre o la sed que estaría pasando. Es algo muy extraño", dijo Franco, de 24 años, a la prensa.

Tres jóvenes que circulaban por el barrio durante las primeras horas del martes filmaron, de casualidad, el momento en el que escucharon el llanto desconsolado del supuesto bebé. Al oír el escalofriante sonido, interrumpieron la grabaron y escaparon corriendo del lugar.

Una vez que se alejaron de la zona, se preocuparon por la situación y creyeron que una criatura podía estar en peligro. Por lo tanto, publicaron el video en un grupo de Facebook de vecinos del barrio y relataron lo ocurrido. A raíz de la publicación, aparecieron más testigos que aseguraron haber oído los gritos del pequeño en el mismo lugar.

Conmoción y temor por el llanto desconsolado de un bebé en Luján pic.twitter.com/svRkF04EM1 — Crónica VIRALES (@CronicaVirales) July 31, 2019

Las denuncias se fueron sumando y, en consecuencia, los vecinos decidieron organizarse para realizar una búsqueda en la zona, la cuál comenzó el martes al mediodía y todavía no finalizó. "Este martes eramos como 30 personas pero la gente se está asustando y se está yendo, dicen que es un espíritu. Están los que quieren salvar al bebé y los que están aterrorizados y ya no quieren saber más nada", dijo otro vecino.

"Escuché el llanto desgarrador del bebé cuando estaba yendo a trabajar. Es un caso muy extraño. Me llama la atención que un menor que está expuesto a bajar temperaturas sin comer ni beber agua pueda estar llorando tanto tiempo", relató otro testigo.



Bomberos Voluntarios de Luján, cuyo cuartel está situado en la calle Italia al 1265, manifestaron que trabajaron en el lugar durante este martes por la tarde pero no encontraron ningún rastro de un menor. Agregaron que no pueden certificar la veracidad del hecho.