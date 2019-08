Escándalo en el Concejo Deliberante de Tartagal por amenazas de secuestro

En las últimas horas trascendió un audio que involucra al concejal de Tartagal “Dody” Omar Arias, donde pide a otra persona que secuestre al edil Maximiliano Centurión. En los audios se escucha: “Negro, necesitamos secuestrarlo al tonto del concejal, a Centurión”.

La supuesta víctima pertenece al partido de la Victoria. En horas de la mañana brindó una conferencia de prensa donde manifestó estar muy preocupado. “Cada media hora mi familia me manda mensaje para ver cómo estoy, me aconsejaron que me descargue una aplicación para rastrearme. Estamos volviendo al tiempo de la dictadura donde se secuestraba persona”.

Los audios habrían sido difundidos por un “arrepentido”. Se hicieron las denuncias judiciales para investigar a fondo el origen de los audios y los involucrados.