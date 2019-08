Maiby está cada vez más cerca de traer a su hija de Venezuela

Maiby Álvarez tiene 35 años, es auxiliar farmacéutica y llegó hace casi dos años a Salta, escapando de la crisis que se vive en Venezuela. Su pequeña hija Luisana, de 8 años, quedó en su país al cuidado de su madre y una hermana, por eso en este tiempo ha trabajado incansablemente para juntar el dinero que necesita para que su pequeña venga a vivir con ella.

La mujer dialogó con Telefe Salta, donde recordó: “Me vine en febrero del año pasado, llevo 16 meses aquí y con ella (por su hija) hablo todos los días por WhatsApp”.

Desde que empezó a vivir en nuestra ciudad “comencé a reunir dinero trabajando, reuniendo, trabajando, se me estaba haciendo muy difícil”, reconoció. “Comencé con una rifa, pero me la suspendieron porque no tenía los permisos; una señora que conocí por un reportaje que me hicieron me sugirió hacer un bono contribución, ella hizo los boletos y consiguió los premios”, agregó.

Gracias a la venta de estos bonos, Maiby logró recolectar gran parte del dinero necesario para poder traer a Luisana. “Logramos reunir lo que me faltaba, ya me falta muy poco”, se mostró muy feliz al ver que cada vez resta menos para reencontrarse con su niña.

No obstante, Maiby sigue trabajando para seguir mejorando su calidad de vida y poder darle a su pequeña todo lo que pueda necesitar. Quienes quieran ayudarla, pueden comunicarse al 387 444 5793.